البرلمان التونسي يدين الاعتداء الإسرائيلي على غزة

تونس- دان مجلس نواب الشعب التونسي بشدة العدوان الصهيوني على غزة.

وأكّد بيان صادر اليوم الاثنين عن رئاسة المجلس شجب تلك الاعتداءات ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد البيان على أهمية وحدة الفصائل المقاومة وتضافر كل الجهود صدا للعدوان وذودا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا كل برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك بقوة لنصرة الحق الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الغاشم.

كما حثّ الحكومة التونسية على التحرك ومباشرة كل الاتصالات اللازمة وفق ما قرره الدستور من التزام بالانتصار للمظلومين وفي طليعتهم الشعب الفلسطيني.-(بترا)