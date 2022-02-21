البرلمان العربي: تشغيل سد النهضة مساس خطير بحقوق مصر والسودان

وصف البرلمان العربي إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي بعملية تشغيل سد النهضة، بـ”خطوة تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، وانتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ عام 2015″.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، “إن هذه التصرفات الأحادية مرفوضة شكلا وموضوعا، ولن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا”، مطالبا إثيوبيا بالامتناع عن أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وعبر عن وقوف البرلمان العربي بجانب كل من مصر والسودان، فيما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. (بترا)