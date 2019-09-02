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البرلمان العربي يدعو هندوراس وناورو بمراجعة مواقفهما من القدس

منذ 15 دقيقة
مدينة القدس المحتلة ويبرز فيها مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى - (ارشيفية)

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القاهرة– دعا البرلمان العربي جمهوريتي هندوراس وناورو بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً للاحتلال الاسرائيلي، وطالبهما بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم لرئيس جمهورية هندوراس خوان هرنانديز ورئيس جمهورية ناورو بارون واكا ولرئيسي البرلمان في الدولتين.

وأكد رئيس بن فهم في رسائله، ان أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة “ليس لها أي أثر قانوني، ولاغية وباطلة”، مشددا على أن القرارات والإجراءات غير المسؤولة تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وهي محل رفض الشعب العربي رفضاً قاطعاً.

وفي هذا السياق، دعا بن فهم جميع الدول إلى “الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات”.(بترا)

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