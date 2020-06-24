البرلمان العربي يدين الإجراءات الإسرائيلية

القاهرة- دان البرلمان العربي إجراءات أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية ما يرتب تداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة.

وشدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على أن السلام القائم على مبدأ حل الدولتين استناداً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الحل الوحيد الذي يضمن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واكد في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، دعم البرلمان لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع أشكال العلاقات كافة مع قوة الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة معها.

وعرض الرئيس الفلسطيني خلال مشاركته في الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، لموقف السلطة من تداعيات خطوات قوات الاحتلال لضم الأراضي والاستيطان.

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