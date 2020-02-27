“البرلمان العربي” يطالب باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار “كورونا”

عمان- الغد- وجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رسالة عاجلة، إلى مجلس وزراء الصحة العرب الذي ينعقد في دورته الثالثة والخمسين، اليوم الخميس، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس “كورونا المستجد” في العالم العربي في ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية.

وطالب رئيس البرلمان العربي في رسالته بضرورة اتخاذ مجلس وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس “كورونا المستجد” للدول العربية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.

ودعا رئيس البرلمان العربي في رسالته مجلس وزراء الصحة العرب بضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد” في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الوباء، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهة وباء فيروس “كورونا المستجد” والقضاء عليه.

وأكد رئيس البرلمان العربي بأن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار “فيروس كورونا المستجد” وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.