البرلمان العربي يعلن تأييده لبيان الخارجية السعودية حول مقتل خاشقجي

القاهرة– أعلن البرلمان العربي تأييده لبيان وزارة الخارجية بالسعودية بشأن التقرير الأميركي إلى الكونجرس حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأكد البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيس في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

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