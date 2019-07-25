البرماوي: 30 يوما للاعتراض على نتائج جائزة الحسين للإبداع الصحفي

عمان- قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي إن من حق الأشخاص غير الفائزين بجائزة الحسين للابداع الصحفي من نقابة الصحفيين، الاعتراض على النتائج والتقدم بطلب للمجلس خلال 30 يوما من اعلان النتائج رسميا يوضح فيه الأسباب.

وأضاف أنه سيحال طلب الاعتراض الى لجنة، وسيرد عليه خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب، وعلى المجلس ابلاغ المعترض بقرار اللجنة خطياً.

واكد برماوي، في بيان صحفي أمس، أن مجلس النقابة التزم على نحو تام باللائحة الداخلية للجائزة و”لم يتدخل اطلاقا في عمل اللجنة التي شكلها، نخبة زملاء أصحاب الخبرات الطويلة في العمل الصحفي والاعلامي، والمشهود بموضوعيتهم ونزاهتهم”.

وأشار إلى أن المجلس؛ راعى أن يكون أعضاء اللجنة من الزميلات والزملاء المتقاعدين لا من العاملين، لمزيد من الحيادية عند التقييم. -(بترا)