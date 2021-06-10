البرنامج الكامل بحسب المجموعات والجدول الزمني

باريس- في ما يلي البرنامج الكامل لنهائيات كأس أوروبا المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تنطلق اليوم في روما بتوقيت غرينيتش، وتضاف 3 ساعات بتوقيت الأردن.

الجمعة 11 حزيران (يونيو)

المجموعة الأولى:

تركيا – إيطاليا (19,00 في روما)

تركيا – إيطاليا (19,00 في روما) السبت 12 حزيران (يونيو)

المجموعة الأولى:

ويلز – سويسرا (13,00 في باكو)

ويلز – سويسرا (13,00 في باكو) المجموعة الثانية:

الدنمارك – فنلندا (16,00 في كوبنهاغن)

بلجيكا – روسيا (19,00 في سان بطرسبورغ)

الدنمارك – فنلندا (16,00 في كوبنهاغن) بلجيكا – روسيا (19,00 في سان بطرسبورغ) الأحد 13 حزيران (يونيو)

المجموعة الرابعة:

إنجلترا – كرواتيا (13,00 في لندن)

إنجلترا – كرواتيا (13,00 في لندن) المجموعة الثالثة:

النمسا – مقدونيا الشمالية (16,00 في بوخارست)

هولندا – أوكرانيا (19,00 في أمستردام)

النمسا – مقدونيا الشمالية (16,00 في بوخارست) هولندا – أوكرانيا (19,00 في أمستردام) الاثنين 14 حزيران (يونيو)

المجموعة الرابعة:

اسكتلندا – تشيكيا (13,00 في غلاسكو)

اسكتلندا – تشيكيا (13,00 في غلاسكو) المجموعة الخامسة:

بولندا – سلوفاكيا (16,00 في سان بطرسبورغ)

إسبانيا – السويد (19,00 في إشبيلية)

بولندا – سلوفاكيا (16,00 في سان بطرسبورغ) إسبانيا – السويد (19,00 في إشبيلية) الثلاثاء 15 حزيران (يونيو)

المجموعة السادسة:

المجر – البرتغال (16,00 في بودابست)

فرنسا – ألمانيا (19,00 في ميونيخ)

المجر – البرتغال (16,00 في بودابست) فرنسا – ألمانيا (19,00 في ميونيخ) الأربعاء 16 حزيران (يونيو)

المجموعة الثانية:

فنلندا – روسيا (13,00 في سان بطرسبورغ)

فنلندا – روسيا (13,00 في سان بطرسبورغ) المجموعة الأولى:

تركيا – ويلز (16,00 في باكو)

إيطاليا – سويسرا (19,00 في روما)

تركيا – ويلز (16,00 في باكو) إيطاليا – سويسرا (19,00 في روما) الخميس 17 حزيران (يونيو)

المجموعة الثالثة:

أوكرانيا – مقدونيا الشمالية (13,00 في بوخارست)

هولندا – النمسا (19,00 في أمستردام)

أوكرانيا – مقدونيا الشمالية (13,00 في بوخارست) هولندا – النمسا (19,00 في أمستردام) المجموعة الثانية:

الدنمارك – بلجيكا (16,00 في كوبنهاغن)

الدنمارك – بلجيكا (16,00 في كوبنهاغن) الجمعة 18 حزيران (يونيو)

المجموعة الخامسة:

السويد – سلوفاكيا (13,00 في سان بطرسبورغ)

السويد – سلوفاكيا (13,00 في سان بطرسبورغ) المجموعة الرابعة:

كرواتيا – تشيكيا (16,00 في غلاسكو)

إنجلترا – اسكتلندا (19,00 في لندن)

كرواتيا – تشيكيا (16,00 في غلاسكو) إنجلترا – اسكتلندا (19,00 في لندن) السبت 19 حزيران (يونيو)

المجموعة السادسة:

المجر – فرنسا (13,00 في بودابست)

البرتغال – ألمانيا (16,00 في ميونيخ)

المجر – فرنسا (13,00 في بودابست) البرتغال – ألمانيا (16,00 في ميونيخ) المجموعة الخامسة:

إسبانيا – بولندا (19,00 في إشبيلية)

إسبانيا – بولندا (19,00 في إشبيلية) الأحد 20 حزيران (يونيو)

المجموعة الأولى:

سويسرا – تركيا (16,00 في باكو)

إيطاليا – ويلز (16,00 في روما)

سويسرا – تركيا (16,00 في باكو) إيطاليا – ويلز (16,00 في روما) الاثنين 21 حزيران (يونيو)

المجموعة الثالثة:

مقدونيا الشمالية – هولندا (16,00 في أمستردام)

أوكرانيا – النمسا (16,00 في بوخارست)

مقدونيا الشمالية – هولندا (16,00 في أمستردام) أوكرانيا – النمسا (16,00 في بوخارست) المجموعة الثانية:

روسيا – الدنمارك (19,00 في كوبنهاغن)

فنلندا – بلجيكا (19,00 في سان بطرسبورغ)

روسيا – الدنمارك (19,00 في كوبنهاغن) فنلندا – بلجيكا (19,00 في سان بطرسبورغ) الثلاثاء 22 حزيران (يونيو)

المجموعة الرابعة:

كرواتيا – اسكتلندا (19,00 في غلاسكو)

تشيكيا – إنجلترا (19,00 في لندن)

كرواتيا – اسكتلندا (19,00 في غلاسكو) تشيكيا – إنجلترا (19,00 في لندن) الأربعاء 23 حزيران (يونيو)

المجموعة الخامسة:

سلوفاكيا – إسبانيا (16,00 في إشبيلية)

السويد – بولندا (16,00 في سان بطرسبورغ)

سلوفاكيا – إسبانيا (16,00 في إشبيلية) السويد – بولندا (16,00 في سان بطرسبورغ) المجموعة السادسة:

البرتغال – فرنسا (19,00 في بودابست)

ألمانيا – المجر (19,00 في ميونيخ)

البرتغال – فرنسا (19,00 في بودابست) ألمانيا – المجر (19,00 في ميونيخ) السبت 26 حزيران (يونيو)

ثمن النهائي:

وصيف المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (16,00 في أمستردام) (المباراة الرقم 38)

بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثالثة (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 37)

وصيف المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (16,00 في أمستردام) (المباراة الرقم 38) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثالثة (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 37) الأحد 27 حزيران (يونيو)

ثمن النهائي:

بطل المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (16,00 في بودابست) (المباراة الرقم 40)

بطل المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (19,00 في إشبيلية) (المباراة الرقم 39)

بطل المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (16,00 في بودابست) (المباراة الرقم 40) بطل المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (19,00 في إشبيلية) (المباراة الرقم 39) الاثنين 28 حزيران (يونيو)

ثمن النهائي:

وصيف المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الخامسة (16,00 في كوبنهاغن) (المباراة الرقم 42)

بطل المجموعة السادسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (19,00 في بوخارست) (المباراة الرقم 41)

وصيف المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الخامسة (16,00 في كوبنهاغن) (المباراة الرقم 42) بطل المجموعة السادسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (19,00 في بوخارست) (المباراة الرقم 41) الثلاثاء 29 حزيران (يونيو)

ثمن النهائي:

بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة السادسة (16,00 في لندن) (المباراة الرقم 44)

بطل المجموعة الخامسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (19,00 في غلاسكو) (المباراة الرقم 43)

بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة السادسة (16,00 في لندن) (المباراة الرقم 44) بطل المجموعة الخامسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (19,00 في غلاسكو) (المباراة الرقم 43) الجمعة 2 تموز (يوليو)

ربع النهائي:

الفائز من المباراة 41 – الفائز من المباراة 42 (16,00 في سان بطرسبورغ) (المباراة الرقم 45)

الفائز من المباراة 37 – الفائز من المباراة 39 (19,00 في ميونيخ) (المباراة الرقم 46)

الفائز من المباراة 41 – الفائز من المباراة 42 (16,00 في سان بطرسبورغ) (المباراة الرقم 45) الفائز من المباراة 37 – الفائز من المباراة 39 (19,00 في ميونيخ) (المباراة الرقم 46) السبت 3 تموز (يوليو)

ربع النهائي:

الفائز من المباراة 38 – الفائز من المباراة 40 (16,00 في باكو) (المباراة الرقم 47)

الفائز من المباراة 43 – الفائز من المباراة 44 (19,00 في روما) (المباراة الرقم 48)

الفائز من المباراة 38 – الفائز من المباراة 40 (16,00 في باكو) (المباراة الرقم 47) الفائز من المباراة 43 – الفائز من المباراة 44 (19,00 في روما) (المباراة الرقم 48) الثلاثاء 6 تموز (يوليو)

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 45 – الفائز من المباراة 46 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 49)

الفائز من المباراة 45 – الفائز من المباراة 46 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 49) الأربعاء 7 تموز (يوليو)

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 47 – الفائز من المباراة 48 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 50)

الفائز من المباراة 47 – الفائز من المباراة 48 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 50) الأحد 11 تموز (يوليو)

النهائي:

الفائز من المباراة 49 – الفائز من المباراة 50 (19,00 في لندن).-(أ ف ب)