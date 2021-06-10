البرنامج الكامل بحسب المجموعات والجدول الزمني

باريس- في ما يلي البرنامج الكامل لنهائيات كأس أوروبا المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تنطلق اليوم في روما بتوقيت غرينيتش، وتضاف 3 ساعات بتوقيت الأردن.
- الجمعة 11 حزيران (يونيو)
- المجموعة الأولى:
تركيا – إيطاليا (19,00 في روما)
- السبت 12 حزيران (يونيو)
- المجموعة الأولى:
ويلز – سويسرا (13,00 في باكو)
- المجموعة الثانية:
الدنمارك – فنلندا (16,00 في كوبنهاغن)
بلجيكا – روسيا (19,00 في سان بطرسبورغ)
- الأحد 13 حزيران (يونيو)
- المجموعة الرابعة:
إنجلترا – كرواتيا (13,00 في لندن)
- المجموعة الثالثة:
النمسا – مقدونيا الشمالية (16,00 في بوخارست)
هولندا – أوكرانيا (19,00 في أمستردام)
- الاثنين 14 حزيران (يونيو)
- المجموعة الرابعة:
اسكتلندا – تشيكيا (13,00 في غلاسكو)
- المجموعة الخامسة:
بولندا – سلوفاكيا (16,00 في سان بطرسبورغ)
إسبانيا – السويد (19,00 في إشبيلية)
- الثلاثاء 15 حزيران (يونيو)
- المجموعة السادسة:
المجر – البرتغال (16,00 في بودابست)
فرنسا – ألمانيا (19,00 في ميونيخ)
- الأربعاء 16 حزيران (يونيو)
- المجموعة الثانية:
فنلندا – روسيا (13,00 في سان بطرسبورغ)
- المجموعة الأولى:
تركيا – ويلز (16,00 في باكو)
إيطاليا – سويسرا (19,00 في روما)
- الخميس 17 حزيران (يونيو)
- المجموعة الثالثة:
أوكرانيا – مقدونيا الشمالية (13,00 في بوخارست)
هولندا – النمسا (19,00 في أمستردام)
- المجموعة الثانية:
الدنمارك – بلجيكا (16,00 في كوبنهاغن)
- الجمعة 18 حزيران (يونيو)
- المجموعة الخامسة:
السويد – سلوفاكيا (13,00 في سان بطرسبورغ)
- المجموعة الرابعة:
كرواتيا – تشيكيا (16,00 في غلاسكو)
إنجلترا – اسكتلندا (19,00 في لندن)
- السبت 19 حزيران (يونيو)
- المجموعة السادسة:
المجر – فرنسا (13,00 في بودابست)
البرتغال – ألمانيا (16,00 في ميونيخ)
- المجموعة الخامسة:
إسبانيا – بولندا (19,00 في إشبيلية)
- الأحد 20 حزيران (يونيو)
- المجموعة الأولى:
سويسرا – تركيا (16,00 في باكو)
إيطاليا – ويلز (16,00 في روما)
- الاثنين 21 حزيران (يونيو)
- المجموعة الثالثة:
مقدونيا الشمالية – هولندا (16,00 في أمستردام)
أوكرانيا – النمسا (16,00 في بوخارست)
- المجموعة الثانية:
روسيا – الدنمارك (19,00 في كوبنهاغن)
فنلندا – بلجيكا (19,00 في سان بطرسبورغ)
- الثلاثاء 22 حزيران (يونيو)
- المجموعة الرابعة:
كرواتيا – اسكتلندا (19,00 في غلاسكو)
تشيكيا – إنجلترا (19,00 في لندن)
- الأربعاء 23 حزيران (يونيو)
- المجموعة الخامسة:
سلوفاكيا – إسبانيا (16,00 في إشبيلية)
السويد – بولندا (16,00 في سان بطرسبورغ)
- المجموعة السادسة:
البرتغال – فرنسا (19,00 في بودابست)
ألمانيا – المجر (19,00 في ميونيخ)
- السبت 26 حزيران (يونيو)
- ثمن النهائي:
وصيف المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (16,00 في أمستردام) (المباراة الرقم 38)
بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثالثة (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 37)
- الأحد 27 حزيران (يونيو)
- ثمن النهائي:
بطل المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (16,00 في بودابست) (المباراة الرقم 40)
بطل المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (19,00 في إشبيلية) (المباراة الرقم 39)
- الاثنين 28 حزيران (يونيو)
- ثمن النهائي:
وصيف المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الخامسة (16,00 في كوبنهاغن) (المباراة الرقم 42)
بطل المجموعة السادسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (19,00 في بوخارست) (المباراة الرقم 41)
- الثلاثاء 29 حزيران (يونيو)
- ثمن النهائي:
بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة السادسة (16,00 في لندن) (المباراة الرقم 44)
بطل المجموعة الخامسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (19,00 في غلاسكو) (المباراة الرقم 43)
- الجمعة 2 تموز (يوليو)
- ربع النهائي:
الفائز من المباراة 41 – الفائز من المباراة 42 (16,00 في سان بطرسبورغ) (المباراة الرقم 45)
الفائز من المباراة 37 – الفائز من المباراة 39 (19,00 في ميونيخ) (المباراة الرقم 46)
- السبت 3 تموز (يوليو)
- ربع النهائي:
الفائز من المباراة 38 – الفائز من المباراة 40 (16,00 في باكو) (المباراة الرقم 47)
الفائز من المباراة 43 – الفائز من المباراة 44 (19,00 في روما) (المباراة الرقم 48)
- الثلاثاء 6 تموز (يوليو)
- نصف النهائي:
الفائز من المباراة 45 – الفائز من المباراة 46 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 49)
- الأربعاء 7 تموز (يوليو)
- نصف النهائي:
الفائز من المباراة 47 – الفائز من المباراة 48 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 50)
- الأحد 11 تموز (يوليو)
- النهائي:
الفائز من المباراة 49 – الفائز من المباراة 50 (19,00 في لندن).-(أ ف ب)