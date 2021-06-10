الرياضةكرة القدم

البرنامج الكامل بحسب المجموعات والجدول الزمني

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس- في ما يلي البرنامج الكامل لنهائيات كأس أوروبا المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تنطلق اليوم في روما بتوقيت غرينيتش، وتضاف 3 ساعات بتوقيت الأردن.

  • الجمعة 11 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الأولى:
    تركيا – إيطاليا (19,00 في روما)
  • السبت 12 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الأولى:
    ويلز – سويسرا (13,00 في باكو)
  • المجموعة الثانية:
    الدنمارك – فنلندا (16,00 في كوبنهاغن)
    بلجيكا – روسيا (19,00 في سان بطرسبورغ)
  • الأحد 13 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الرابعة:
    إنجلترا – كرواتيا (13,00 في لندن)
  • المجموعة الثالثة:
    النمسا – مقدونيا الشمالية (16,00 في بوخارست)
    هولندا – أوكرانيا (19,00 في أمستردام)
  • الاثنين 14 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الرابعة:
    اسكتلندا – تشيكيا (13,00 في غلاسكو)
  • المجموعة الخامسة:
    بولندا – سلوفاكيا (16,00 في سان بطرسبورغ)
    إسبانيا – السويد (19,00 في إشبيلية)
  • الثلاثاء 15 حزيران (يونيو)
  • المجموعة السادسة:
    المجر – البرتغال (16,00 في بودابست)
    فرنسا – ألمانيا (19,00 في ميونيخ)
  • الأربعاء 16 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الثانية:
    فنلندا – روسيا (13,00 في سان بطرسبورغ)
  • المجموعة الأولى:
    تركيا – ويلز (16,00 في باكو)
    إيطاليا – سويسرا (19,00 في روما)
  • الخميس 17 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الثالثة:
    أوكرانيا – مقدونيا الشمالية (13,00 في بوخارست)
    هولندا – النمسا (19,00 في أمستردام)
  • المجموعة الثانية:
    الدنمارك – بلجيكا (16,00 في كوبنهاغن)
  • الجمعة 18 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الخامسة:
    السويد – سلوفاكيا (13,00 في سان بطرسبورغ)
  • المجموعة الرابعة:
    كرواتيا – تشيكيا (16,00 في غلاسكو)
    إنجلترا – اسكتلندا (19,00 في لندن)
  • السبت 19 حزيران (يونيو)
  • المجموعة السادسة:
    المجر – فرنسا (13,00 في بودابست)
    البرتغال – ألمانيا (16,00 في ميونيخ)
  • المجموعة الخامسة:
    إسبانيا – بولندا (19,00 في إشبيلية)
  • الأحد 20 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الأولى:
    سويسرا – تركيا (16,00 في باكو)
    إيطاليا – ويلز (16,00 في روما)
  • الاثنين 21 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الثالثة:
    مقدونيا الشمالية – هولندا (16,00 في أمستردام)
    أوكرانيا – النمسا (16,00 في بوخارست)
  • المجموعة الثانية:
    روسيا – الدنمارك (19,00 في كوبنهاغن)
    فنلندا – بلجيكا (19,00 في سان بطرسبورغ)
  • الثلاثاء 22 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الرابعة:
    كرواتيا – اسكتلندا (19,00 في غلاسكو)
    تشيكيا – إنجلترا (19,00 في لندن)
  • الأربعاء 23 حزيران (يونيو)
  • المجموعة الخامسة:
    سلوفاكيا – إسبانيا (16,00 في إشبيلية)
    السويد – بولندا (16,00 في سان بطرسبورغ)
  • المجموعة السادسة:
    البرتغال – فرنسا (19,00 في بودابست)
    ألمانيا – المجر (19,00 في ميونيخ)
  • السبت 26 حزيران (يونيو)
  • ثمن النهائي:
    وصيف المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (16,00 في أمستردام) (المباراة الرقم 38)
    بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثالثة (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 37)
  • الأحد 27 حزيران (يونيو)
  • ثمن النهائي:
    بطل المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (16,00 في بودابست) (المباراة الرقم 40)
    بطل المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (19,00 في إشبيلية) (المباراة الرقم 39)
  • الاثنين 28 حزيران (يونيو)
  • ثمن النهائي:
    وصيف المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الخامسة (16,00 في كوبنهاغن) (المباراة الرقم 42)
    بطل المجموعة السادسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (19,00 في بوخارست) (المباراة الرقم 41)
  • الثلاثاء 29 حزيران (يونيو)
  • ثمن النهائي:
    بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة السادسة (16,00 في لندن) (المباراة الرقم 44)
    بطل المجموعة الخامسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (19,00 في غلاسكو) (المباراة الرقم 43)
  • الجمعة 2 تموز (يوليو)
  • ربع النهائي:
    الفائز من المباراة 41 – الفائز من المباراة 42 (16,00 في سان بطرسبورغ) (المباراة الرقم 45)
    الفائز من المباراة 37 – الفائز من المباراة 39 (19,00 في ميونيخ) (المباراة الرقم 46)
  • السبت 3 تموز (يوليو)
  • ربع النهائي:
    الفائز من المباراة 38 – الفائز من المباراة 40 (16,00 في باكو) (المباراة الرقم 47)
    الفائز من المباراة 43 – الفائز من المباراة 44 (19,00 في روما) (المباراة الرقم 48)
  • الثلاثاء 6 تموز (يوليو)
  • نصف النهائي:
    الفائز من المباراة 45 – الفائز من المباراة 46 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 49)
  • الأربعاء 7 تموز (يوليو)
  • نصف النهائي:
    الفائز من المباراة 47 – الفائز من المباراة 48 (19,00 في لندن) (المباراة الرقم 50)
  • الأحد 11 تموز (يوليو)
  • النهائي:
    الفائز من المباراة 49 – الفائز من المباراة 50 (19,00 في لندن).-(أ ف ب)
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock