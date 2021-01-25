البروفيسور العالمي خياط يقدم وصفته للمدخنين لتجنب الإصابة بالسرطان

عمان- كشف البروفيسور الفرنسي العالمي ديفيد خياط أشهر أطباء الأورام الفرنسيين -أستاذ علم الأورام بجامعة بيير إي ماري كوري “باريس”، ورئيس قسم طب الأورام بمستشفى لا بيتي سالبيتريير “باريس” خلال مشاركته بالمؤتمر الإقليمي السنوي التاسع عشر للجمعية المصرية العلمية الشعب الهوائية ESSB بالتعاون مع قسم الصدر- جامعة عين شمس، أن المواد المسرطنة الموجودة في دخان السجائر سببها حرق التبغ الذي يولد دخان يحتوى على أكثر من 6000 مادة كيميائية وجزيئات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن تسخين التبغ عند 350 درجة مئوية بدلاً من حرقه يؤدي إلى تجنب انبعاث مجموعة واسعة من هذه المواد الكيميائية.

وقال في المحاضرة التي ألقاها ضمن جلسات المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه كلما زادت كمية المواد المسرطنة التي يتعرض لها الإنسان، زادت مخاطر الإصابة بالسرطان، لافتاً إلى أن المرء إذا رغب في تقليل التعرض للمواد المسرطنة، فيجب عليه تحديد طبيعتها ومصادر إنتاجها ومصادر التعرض لتلك المواد، مؤكدا أن الحل المثالي لتجنب المدخنين الإصابة بسرطان الرئة، هو الإقلاع الفوري عن منتجات التبغ والنيكوتين.

وأشار خياط إلى أن بعض المدخنين يواجهون صعوبات كبيرة في الإقلاع عنه أو لا يرغبون في الإقلاع عنه حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بالسرطان، كاشفا عن أن 64 بالمائة من المدخنين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان يستمرون في التدخين، لذلك ومن أجل الحد من عواقب التدخين، يُنصح بالتوقف التام عن التدخين التقليدي الذي يعتمد على حرق التبغ والتحول إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ المسخن، مع ضرورة العناية بالنظام الغذائي ومراقبة معدلات السمنة، وممارسة النشاط البدني والتعرض للشمس وتناول المواد المضادة للمواد المسرطنة.

وأوضح رئيس قسم طب الأورام بمستشفى لا بيتي سالبيتريير -باريس- أنه باستخدام منتجات تسخين التبغ، وأجهزة الاستنشاق بالنيكوتين، والسجائر الإلكترونية، قد يكون متوسط ​​خطر الإصابة بالسرطان مدى الحياة أقل بالمقارنة بالتدخين التقليدي، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة الجديدة قد تساعد على الحد من الضرر مع التأكيد أن الهدف الأولى هو الإقلاع عن منتجات التبغ والنيكوتين تماماً.

وأكد البروفيسور ديفيد خياط أن ما يهتم به الطبيب هو القضاء على الأمراض المرتبطة بالتدخين، موضحاً أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أجازت في حزيران (يونيو) 2020 استخدام IQOS كمنتج تبغ معدل المخاطر (MRTPA) مع ادعاء التعرض للمواد الضارة.