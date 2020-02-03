البروفيسور سبيث نائبا غير تنفيذي لرئيس مجلس إدارة “جاكوار لاند روفر”



دبي – أعلن تشاندراسيكران، رئيس مجلس إدارة كل من شركة “تاتا سونز” و”تاتا موتورز” و”جاكوار لاند روفر” أن البروفيسور رالف سبيث قرر التقاعد من منصبه الحالي كمدير تنفيذي ورئيس تنفيذي لشركة “جاكوار لاند روفر” مع نهاية عقده في أيلول (سبتمبر) 2020.

وقال تشاندراسيكران: “أود أن أشكر رالف على شغفه والتزامه في الأعوام العشرة الأخيرة. لقد حوّل رالف ‘جاكوار لاند روفر‘ من شركة صناعية بريطانية تلبي احتياجات فئات محددة إلى شركة عالمية ممتازة ومرموقة ورائدة تكنولوجياً”.

وأضاف “يسعدني أن رالف قد وافق على استمرار علاقته بشركة ‘جاكوار لاند روفر‘ من خلال استلامه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. كما سيبقى رالف في مجلس إدارة شركة ‘تاتا سونز‘”.

ومن جانبه، قال البروفيسور رالف سبيث: “يشرفني أنني عملت مع الكثير من الأشخاص المتفانين والمبدعين في عملهم، سواء داخل أو خارج ‘جاكوار لاند روفر‘. لقد نجنا في ترقية ‘جاكوار لاند روفر‘. أتقدم بجزيل الشكر للجميع على دعمهم والتزامهم”.

وأضاف “نوفر لعملائنا منتجات حاصلة على العديد من الجوائز وسنواصل مفاجأتهم عبر أفضل منتجاتنا الجديدة المبتكرة على الإطلاق قيد التحضير، أما على الصعيد الشخصي، فإنني متحمس للتحديات الجديدة والمثيرة”.