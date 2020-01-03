البروفيسور عبد الحي يقدم رؤية استشرافية لما بعد اغتيال سليماني وكيفية الرد الإيراني

عمان- الغد- قدم الباحث الأكاديمي الأردني وأستاذ الدراسات المستقبلية، في جامعة اليرموك، البروفيسور وليد عبد الحي، رؤية تحليلية استشرافية بشأن حادثة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية قرب مطار بغداد فجر الجمعة.

البروفيسور عبد الحي، وفي مقال تحليلي نشره عبر صفحته بـ”فيسبوك” بعنوان “لا مفاجأة في اغتيال سليماني ولا في تداعياته” قال فيه إنّ “اغتيال سليماني فتح المسرح العالمي أمام إيران”، وإن “الإيرانيين لديهم رؤية مسبقة، فلن يجلسوا ليتناقشوا ما هو الرد، فقد تكون خطة الرد موجودة قبل الاغتيال”.

وتحدث الباحث في مقاله عن حجم الأهداف الأميركية الإسرائيلية المنتشرة في جميع أرجاء العالم، والتي بحسبه “تزيد عن 800 مركز أو قاعدة أو مرفق”.

وتابع: “ما يعني أن الإيرانيين سيبحثون عن هدف فيه مواصفات محددة مثل: له قيمة رمزية+ غير متوقع ضربه أو غير متوقع في طريقة ضربه+ يوقع خسائر موجعة + ملتبس في من قام بضربه أهي ايران أم حلفاؤها؟”

وبعيداً عن رد عسكري أشار الباحث إلى أنّ “الامر قد يأخذ مسارا آخر، وهو المسار الدبلوماسي من خلال تكريس ايران ضغطا هائلا على الحكومة العراقية لاتخاذ قرار واضح يطالب الولايات المتحدة بالخروج بقواتها من العراق، وهو امر قد تكون نتائجه لإيران افضل استراتيجيا من ضرب هدف عسكري او ما شابه”.

وفيما يلي نص التحليل:

لا مفاجأة في اغتيال سليماني ولا في تداعياته

وليد عبد الحي

يمتد عمر النزاع الأمريكي الإيراني الى أربعة عقود متوالية، والضربات المتبادلة والكر والفر بينهما لم يتوقف طيلة هذه الفترة، أي أن البيئة الصراعية بين الطرفين ولهذه الفترة الطويلة تجعل اية مواجهة ليست إلا جولة من جولات الصراع، فإذا اضفنا لذلك دور سليماني كقائد لفيلق القدس ذي المهام الاقليمية أكثر منه للمهام المحلية الإيرانية، وارتباطه بشكل اساسي بقوى تراها الولايات المتحدة واسرائيل بأنها قوى “ارهابية”، وبالعودة لمحاولات اسرائيل والولايات المتحدة مطاردته في الجولان ولبنان وإيران والعراق يعني ان اغتياله أمر كان ضمن التوقعات المنطقية، واغتيال عماد مغنية وقيادات المقاومة الفلسطينية والعلماء الايرانيين ..كلها تجعلني لا أرى في اغتيال سليماني أي عنصر مفاجأة…بل كان أكثر من متوقع.

هل سيرد الإيرانيون؟ وكيف؟ وأين؟

اعتقد أن مجلس الامن القومي الايراني قد يكون ومسبقا وضع تخطيطا يقوم على الفرضية التالية: كيف سنرد واين ومتى لو قام الأمريكون أو الاسرائيليون بعمل عدائي له دلالة استراتيجية؟.

وأظن ان الايرانيين لديهم رؤية مسبقة، فلن يجلسوا ليتناقشوا ما هو الرد، فقد تكون خطة الرد موجودة قبل الاغتيال، لا سيما ان الإيرانيين يعلمون ان اسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وضرب ناقلات البترول واعتراض السفينة البريطانية واحتجازها وتدمير المنشآت النفطية السعودية وتنامي القدرات العسكرية لأنصار الله في اليمن وفي لبنان قد تصل لنقطة المواجهة عالية الاحتمال مع أمريكا واسرائيل منفردتين او مجتمعتين بل ومعهما بعض ” الاعراب”.

كيف سيرد الإيرانيون؟

أظن ان الاهداف الأمريكية- والإسرائيلية- أوسع مما نعتقد، فالولايات المتحدة قرابة 800 مركز او قاعدة او مرفق عسكري في مختلف ارجاء العالم، ولها حوالي ما بين 60 الى 70 الف جندي في الشرق الاوسط وحوله يتوزعون على 36 قاعدة او مقر حول ايران، منهم 14 الف في افغانستان، و7000 في البحرين و5000 في العراق و 13 الف في الكويت، وحوالي 3000 في الاردن، و13 الف في قطر و 3 آلاف في السعودية وقرابة الف في سوريا وخمسة آلاف في الإمارات ناهيك عن قوات في المياه المحيطة بالمنطقة وفي تركيا …الخ.

وهناك مصالح وشركات ودبلوماسيون امريكيون – وإسرائيليون – ينتشرون في المنطقة وفي “العالم” أيضا، وهو ما يعني ان الايرانيين سيبحثون عن هدف فيه مواصفات محددة مثل: له قيمة رمزية+ غير متوقع ضربه أو غير متوقع في طريقة ضربه+ يوقع خسائر موجعة + ملتبس في من قام بضربه أهي ايران أم حلفاؤها؟

لكن الامر قد يأخذ مسارا آخر، وهو المسار الدبلوماسي من خلال تكريس ايران ضغطا هائلا على الحكومة العراقية لاتخاذ قرار واضح يطالب الولايات المتحدة بالخروج بقواتها من العراق، وهو امر قد تكون نتائجه لإيران افضل استراتيجيا من ضرب هدف عسكري او ما شابه.

وسيعمل الإعلام الايراني على توظيف الحدث بشكل يساهم في مزيد من التأييد الشعبي للحكومة الايرانية، وتوظيفه لامتصاص بعض الاحتقانات الشعبية في الجسد الإيراني، وهو امر لن يتوانى الايرانيون عن توظيفه من خلال رسم صورة موجودة في العقل الايراني ان الغرب يتآمر علينا ولن يتركنا وشأننا مهما حاولنا.

ان تبني ترامب للعملية بشكل واضح، بل والزهو بها يشير الى انه يريد أيضا ان يوظفها انتخابيا، سواء بجلب مزيد من أصوات اللوبي اليهودي والمسيحيين الانجيليين ناهيك عن احراج الحزب الديمقراطي في ضغوطه لعزل ترامب وصرف الانظار عن محاكمته باتجاه مواجهة ايران.

ولكن وبالمقابل يدرك الايرانيون أن تصعيد العلاقة مع واشنطن في وقت تعاني ايران من محنها الاقتصادية الناتجة عن الحصار الأمريكي وبعض الاوروبي لها، هو امر يحتاج لقدر كبير من الروية، وقد يسعى الايرانيون للرد بطريقة تختبر فيها حلفاءها الذين شاركوها المناورات البحرية قبل ايام بخاصة روسيا والصين، وستعمل على الابتعاد في ردها عن أطراف خليجية لها معهم بعض العلاقات مثل قطر وعمان والكويت…

إن اغتيال سليماني فتح المسرح العالمي امام ايران ..وما عليها الا اختيار باب الدخول… فلننتظر…وستكون ساعات الانتظار طبقا للتوقيت الايراني وليس التوقيت العربي..لقد صمت الامريكيون على اسقاط طائرتهم المسيرة ثم ردوا بعد شهور.. وسيجاريهم الايرانيون في هذه الطريقة.

ولكن هل يكون اغتيال سليماني مدخلا لجهد دولي لفك عقدة استعصاء العلاقات الامريكية الايرانية؟ ان التوتر المتزايد سيعيد اسعار النفط للارتفاع (وهو امر لا تحبذه اوروبا والصين) وتحبذه روسيا، واشتعال الحرب في الخليج سيجعله يصل لارقام فلكية، وهو ما سيحث الدول المتضررة على محاولة استرضاء ايران للجم غضبها مقابل ثمن يدفعونه لها…

وكما قال مولتكة: “كنت اظن أن العدو سيأتي من احدى الجهات الاربع..لكنه كثيرا ما جاء من الجهة الخامسة”…فقد تأتي ايران من الجهة الخامسة” قد تكون اسرائيل من ضمنها.