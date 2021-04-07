البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بمناسبة مئوية الدولة

عمان – طرح البريد الاردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للعام الحالي، للبيع للجمهور، اعتبارا من اليوم.

وقال مدير عام شركة البريد الاردني الدكتور خالد ذيب اللحام، في تصريح صحفي، أمس، إن الاصدار الجديد من الطوابع التذكارية، يأتي في إطار احتفالية المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، حيث تم تسليط الضوء على الانجازات التي رافقت عملية البناء والتأسيس كإنشاء المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين وما تم من تطوير على أدائها خلال المائة عام الماضية. ويتضمن الاصدار الجديد (شعار المئوية، أول حكومة أردنية/ حكومة شرق الأردن، تأسيس الديوان الملكي، مئوية عمان عاصمة إمارة شرق الأردن ” الشرق العربي”، أول مكتب بريد، القوة السيارة نواة الجيش العربي، تأسيس نيابة العشائر، تأسيس قاضي القضاة، أول محكمة استئناف، أول صحيفة أردنية “الحق يعلو”.

ويتكون الإصدار الجديد من أحد عشر تصميما، وبطاقة واحدة وعشرة طوابع مخرمة، كما يحتوي على كل منها على صورة تذكارية لأول مبنى من مباني الدولة الأردنية وصورة نفس المبنى حديثا، حيث تم وضع صورة المبنى القديم كخلفية للتصميم ومن ثم إبراز صورته حاليا. وأوضح أن مئوية تأسيس الدولة الأردنية تعبير عن احتفالية اليوم الاول من احتفال أبناء الاردن بمناسبة مرور مائة عام على وصول جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول، إلى مدينة معان جنوبي الأردن، والتي كان قد وصلها بتاريخ 21 تشرين الثاني 1920.

وأشار الى أن الطوابع تعد جزءاً مهماً من التراث الثقافي للمملكة، حيث تُبرز الإرث الحضاري للأردن، وتدوّن لمراحل تطور الدولة والأحداث التاريخية التي شهدتها منذ تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921م حتى الآن، وتخلّد المناسبات الوطنية والمنجزات والمعالم التاريخية والعمرانية والفنية والطبيعية على الأرض الأردنية.-(بترا)