البريد الاردني يطرح اصدارات جديدة من الطوابع التذكارية غدا

عمان – طرح البريد الاردني إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2019 للبيع للجمهور اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في تصريح صحفي، إن إصدارات الطوابع التذكارية الجديدة تشمل الأزياء الاورومتوسطية وتتكون من أربع فئات قيمة الفئة الواحدة 40 قرشاً وقيمة البطاقة 50 قرشا، والقيمة الاجمالية للإصدار بدينارين وعشرة قروش، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين و60 قرشاً مع مجموعة الطوابع، وتم إعداد بطاقات بريدية للإصدار بقيمة ثلاثة دنانير و35 قرشاً للمجموعة الواحدة مع الطوابع.

وتشمل أيضا إصدار “عجائب الدنيا الجديدة” ويتكون من سبع فئات كل فئة بقيمة40 قرشاً والقيمة الإجمالية للإصدار بدينارين و80 قرشا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة ثلاثة دنانير و30 قرشاً، وتم إعداد بطاقات بريدية للإصدار بقيمة أربعة دنانير و55 قرشاً للمجموعة الواحدة مع الطوابع . وذكر العزة أن جميع هذه الإصدارات من الطوابع متوفرة في قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني.

(بترا)