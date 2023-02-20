البريد يوضح حقيقة خدمة طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين

نفت شركة البريد الأردني معلومات تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تتعلق بوجود خدمة في المكاتب البريدية للمتقاعدين العسكريين تحت مسمى “طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين”.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشركة زهير العزة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن هذا الخبر غير صحيح، وعار تماما عن الصحة، وأن إدارة البريد الأردني لم يصلها أي توجيهات أو تعليمات، ولم توقع اتفاقيات مع أي جهة حكومية أو غير حكومية من أجل تقديم مثل هذه الخدمة للمواطنين، ولا سيما المتقاعدين العسكريين.

وقال إن ما نشرته وتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مجرد إشاعة لا أساس لها، مشيرا إلى أن أية خدمات تقدمها المكاتب البريدية نيابة عن أي جهة عامة أو خاصة يجري الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة مع توضيح الإجراءات المتبعة للحصول عليها.

وناشد العزة، وسائل الإعلام عدم نشر أية أخبار تتعلق بالبريد الأردني قبل التأكد من صحتها؛ حرصا على مصلحة المواطنين، ومنعا لانتشار الإشاعات التي يروج لها البعض من أجل الإساءة إلى مؤسسات الوطن، مؤكدا أن إدارة البريد ستعمل على ملاحقة مروجي هذه الإشاعة، وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.

— (بترا)