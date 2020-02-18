البريزات يؤكد ضرورة تفعيل المراكز الشبابية وتعزيز التعاون

عمان – الغد – أكد وزير الشباب د. فارس البريزات أن تفعيل المراكز الشبابية وتوسيع قاعدة الشباب وأعضاء المراكز، يعد أولوية قصوى لدى الوزارة.

وأضاف خلال لقائه مدراء مديريات الشباب في المحافظات ومركز الوزارة اليوم في مدينة الحسين للشباب بحضور الامين العام بالوكالة وليد النسور، أن الوزارة تهدف الى تأهيل المراكز البشرية في الوزارة باعتبارهم العاملين مع الشباب في كافة محافظات المملكة.

وشدد بريزات على ضرورة إجراء الزيارات الميدانية للمراكز الشبابية في مختلف المحافظات والوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الشبابية في مختلف المحافظات.

ودعى بريزات إلى تعزيز قيم الالتزام والعدالة والعمل المؤسسي في الوزارة والمشاركة بجدارة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الأداء الحكومي.

وتضمن اللقاء عرضا لدراسة واقع حال بيوت الشباب والمعسكرات المنتشرة في مختلف محافظات المملكة قدمها مدير الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بسام الخلايلة، تناول خلالها توصيف الموارد البشرية العاملة بها ونسب الإشغال السنوية لها، مستعرضا البدائل التي من شأنها إعادة تأهيلها وتسويقها واستثمارها بما يحقق عائدا يخدم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة.

مدراء شباب المحافظات استعرضوا خلال اللقاء مجموعة من التحديات والقضايا العالقة وآليات مواجهتها لتعزيز دور المراكز الشبابية واستقطاب الشباب الاردني للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها.