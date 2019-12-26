البريزات يتفقّد بيوت شباب إربد وجرش

عمان – الغد – ترأس وزير الشباب د. فارس البريزات اليوم الخميس، اجتماعات لعدد من مجالس إدارة المدن الرياضية في المملكة، بحضور أعضاء مجالس الإدارة.

وخلال اجتماع مجلس إدارة نادي مدينة الحسن للشباب في اربد، بحضور أعضاء المجلس، تناول مدير المدينة محمود بني سلامة أبرز انجازات النادي خلال السنة الحالية 2019، والخطط المستقبيلية للنهوض بالعمل، الى جانب الانجازات الرياضية التي حققتها فرق النادي.

وفي الزرقاء، ترأس البريزات، اجتماع مجلس إدارة نادي مدينة الأمير محمد للشباب، حيث تناول مدير المدينة عمر العزام، أعمال الصيانة التي أقيمت لأول مرة منذ تأسيس النادي، وبدعم من لامركزية المحافظة، كما لفت لانجازات وتحديات النادي خلال العام الحالي، والخطط المأمولة لوضعه في المكانة التي يستحقها.

وفي مادبا، ترأس البريزات اجتماع مجلس إدارة نادي مدينة الأمير هاشم للشباب، حيث استعرض مدير المدينة د. وصفي العرمان خطط النادي في تعزيز الخدمات التي تقدمها المدينة للمجتمع المحلي من البرامج والأنشطة، وسير أعمال الصيانة والتحديث على مرافق ومنشآت المدينة، والتي لم تقدم المأمول منها خلال الفترة الماضية.

وأكد البريزات خلال الاجتماعات على أهمية النهوض بواقع عمليات الاستثمار في البرامج والأنشطة والبنية التحتية للمدن الرياضية، لتحقيق التطور المنشود للحركتين الشبابية والرياضية في المحافظات، معرجا على أهمية المضي بصورة جادة في تطوير العمل الاستثماري والصيانة وعمليات المتابعة والإشراف الجادة، للوقوف على جوانب التقصير وتعزيز مبدأ المساءلة.

وشهد يوم أمس الذي تنقل فيه وزير الشباب بين ثلاث محافظات، جولات تفقدية للوزير البريزات على بيت شباب اربد، تفقد خلالها أعمال البناء التي يشهدها، والتي تتضمن بناء مقر لمديرية الشباب، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة د. سالم الحسنات، حيث استمع البريزات الى شرح قدمه مدير شباب اربد جمال الزعبي، عن مراحل سير العمل في مشروع البناء، كما تفقد مبنى بيت شباب جرش، واستمع من مدير الشباب د. حمزة العقيلي الى الخدمات التي يقدمها البيت للحركتين الشبابية والرياضية في المحافظة، باعتباره أحد أحدث بيوت الشباب في المملكة، مستعرضا خطط وبرامج توسيع رقعة خدماته خلال الفترة المقبلة.

وشدد البريزات خلال الجولات على ضرورة وضع برامج فاعلة لعمليات الصيانة التي تشهد تقصيرا في التنفيذ والمتابعة والاشراف، رغم توفر المخصصات، باعتبار مسؤولية إدراج أعمال الصيانة تتم من قبل مدراء الشباب بصفتهم أعضاء في إعداد الموازنات للمحافظة ضمن مخصصات اللامركزية، مؤكدا على المتابعة الجادة والمساءلة لكافة المعنيين عن عمليات الصيانة والتأهيل، لضمان الحفاظ على هذه المنشآت الوطنية التي تعتبر متنفسا لشباب المحافظات.

وخلال الجولة، زار وزير الشباب في اربد، معرض منتجات زيت الزيتون والمنتجات الريفية والذي تقيمه مديرية زراعة اربد في حرم مدينة الحسن للشباب، إطلع خلالها رفقة نائب محافظ اربد ومدير الزراعة على عدد من الصناعات الغذائية المرتبطة بموسم الزيتون، وعلى عدد من المشاريع الغذائية الريفية والزراعات المنزلية، والتي تعد أحد مشاريع التمكين الاقتصادي للمواطنين في إقليم الشمال.