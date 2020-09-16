البريزات يرعى حفل إعلان نتائج المسابقة العلمية الصيدلانية الثانية

عمان – الغد – رعى وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، بحضور رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة، وعدد من عمداء كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية، اليوم الأربعاء في قاعة عمان الكبرى، حفل إعلان نتائج المسابقة العلمية الصيدلانية الثانية، التي ينظمها الفريق الشبابي الصيدلاني الموُطَّن في مديرية الشؤون الشبابية RBCS Team، وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع بأهمية دور الصيادلة وتوضيح أهمية التخصص عن طريق مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة التي تُعرِّف بالتخصص لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية والاستشارات لمختلف الفئات المجتعية.

المسابقة التي جاءت بهدف إثراء المحتوى العلمي الصيدلاني وبث روح المنافسة والتحدي بين طلبة كليات الصيدلة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، شارك بها 43 فريق يمثلون 14 جامعة، حيث حصل على المركز الأول فريق جامعة الزيتونة والمركز الثاني فريق الجامعة الأردنية والمركز الثالث فريق جامعة العلوم التطبيقية

وخلال الحفل أكد وزير الشباب الدكتور فارس البريزات على أهمية المبادرة الشبابية في القطاع الطبي بشكل عام والصيدلاني بشكل خاص نظراً للحاجة المُلحة والضرورية التي تقتضي وجود ثقافة طبية ومعلومات لدى المجتمع باستخدامات الأدوية لتجنب استعمالها بالشكل الخاطئ.

وأضاف البريزات ان انطلاق مبادرات شبابية من طلبة الجامعات تثقف وتزود طلبة الثانوية العامة المقبلين على الدراسة الجامعية، أمر في غاية الأهمية لنقل التجربة الأكاديمية من الطلبة القدامى إلى طلبة السنة الأولى المقبلين على الحياة الجامعية وتقديم النصح والارشاد الأكاديمي لهم بناءً على تجربتهم السابقة، لافتاً إلى ان مثل هذه المسابقات المعرفية تعمل على تبادل الخبرات والمهارات وتُشجع وتُنمي روح المنافسة بين الطلبة بشكل إيجابي.

وأوضح البريزات ان وزارة الشباب ومن خلال البرامج التي تطلقها تحاول دوماً تلبية احتياجات وطموحات الشباب الأردني، في كافة القطاعات والمجالات، لافتاً إلى ان الوزارة ومن خلال المراكز الشبابية داخل الجامعات ستعمل على إنشاء برامج تناسب المرحلة العمرية للطلبة الجامعيين في العديد من الموضوعات التي تهمهم بهدف الوصول إلى برامج فكرية ومعرفية تواكب التطور الذي يشهده العالم حالياً .

يذكر أن فريق الصيادلة الموطن داخل وزارة الشباب يضم ٣٠٠ عضو من ١١ جامعة حكومية وخاصة، يعمل تحت مظلة وزارة الشباب ضمن المجالات الصحية، الثقافية ، الاجتماعية والخيرية، وقد عمل الفريق على إعطاء العديد من الدورات التدريبية لطلبة كليات الصيدلة في مختلف جامعات المملكة، وأتاح فرص العمل التطوعي في مختلف المجالات، حيث ساهمت مبادراته المختلفة والتي يبلغ عددها ١١٠ مبادرات في مختلف المجالات والقطاعات بخدمة ما يقارب الـ ٥٠٠٠ شخص .