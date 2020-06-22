البريزات يفتتح معسكر الريادة وإدارة المشاريع

عمان – الغد – افتتح وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، اليوم الإثنين، عبر تقنيات الاتصال المرئي، معسكر الريادة وإدارة المشاريع ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء الرقمية 2020، والذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة إنجاز بمشاركة 400 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة.

المعسكر الذي يستمر ثلاثة أيام بمعدل جلستين لكل يوم وبواقع 4 ساعات، يهدف إلى تمكين الشباب في كيفية إعداد خطة إدارة المشاريع وأهمية المشاريع الريادية للشباب وكيفية عرض المشاريع والتشبيك مع الجهات الداعمة.

‎ووجه البريزات في كلمة افتتح فيها المعسكر، الشكر لجميع الشركاء على جهودهم المبذولة في إنجاح معسكرات الحسين للعمل والبناء الرقمية، مؤكداً على إلتزام وزارة الشباب في تقديم كافة الدعم للشباب، من خلال تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب وخاصة المحور الرابع والمتمثل في ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

وقال البريزات أن معسكرات الحسين للعمل والبناء، جاءت رقمية وبتجربة جديدة وفريدة من نوعها، في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع من تداعيات فيروس كورونا، مبيناً أن هدف المعسكرات لهذا العام تأتي لاستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب من المنزل، لتمكينهم بالعديد من المواضيع والمهارات التي ستساعدهم على استثمار افكارهم والتكيف مع جائحة كورورنا والخروح منها فاعلين ومنتجين، مشيراً أن الوزارة لن تدخر جهدا في المضي قدماً، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المبادرات والبرامج التي ستمكن الشباب في العديد من المجالات.

وياتي معسكر ادارة المشاريع والريادة ضمن حزمة المعسكرات المركزية التي تنفذها مديرية الشؤون الشبابية والتي تتضمن ايضا معسكر الابداع والابتكار والواقع الافتراضي للفئة العمرية 15-24 عام، بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن ومعسكر المعرفة للفئة العمرية 15-18 عام بالشراكة مع فريق المعرفة، ومعسكر تأهيل الشباب لسوق العمل للفئة العمرية 18-24 عام بالشراكة مع الجامعات الاردنية، حيث يبلغ اجماعي عدد المشاركين في المعسكرات الاربعة 1520 شاب وشابة .