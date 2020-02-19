البريزات يفتتح نادي الطفيلة للإبداع بحضور السفير البريطاني اوكدين

عمان – الغد – افتتح وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، اليوم الأربعاء، نادي الطفيلة للإبداع، بحضور السفير البريطاني ادوارد اوكدين، ومحافظ الطفيلة محمد الرفايعة، ومديرة منظمة ميرسي كور الأردن كاري دينير، وممثلي عن المجتمع المحلي والمدني، والذي يعتبر مساحة إبداعية لإطلاق العنان للطاقات الشبابية في المحافظة، وتزويدهم بالمهارات والدورات والمعدات اللازمة، لتمكينهم في كافة المجالات.

وخلال الحفل قال البريزات: “النماذج الشبابية الأردنية اليوم هي نماذج ريادية، والرهان عليها كبير جداً، نظراً للموهبة والفكر التي تتمتع بها، والأهتمام والتوصيات الملكية التي تولي كل الدعم لها، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو المحور الرابع من الإستراتيجية الوطنية للشباب، وهو التمكين الاقتصادي للشباب من خلال الريادة”.

وأكد البريزات على أن الإبداع هو المحرك الحقيقي للشباب من خلال تبني مفهوم الريادة للوصول إلى مشاريع تعتمد اعتمادا كليا على الفكر الشبابي وبالتالي الوصول إلى مصدر دخل يساعدههم في حياتهم اليومية.

وثمن البريزات الجهود المبذولة من قبل السفارة البريطانية ومنظمة ميرسي كور ، في إنشاء نادي الإبداع الذي يعتبر مساحة صديقة وإبداعية تمكن الشباب من ممارسة هواياتهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والعمل على إيجاد جيل جديد من المبدعين للاعتماد عليهم مستقبلاً من خلال دعم أصحاب الاختصاص وتوفير التدريب والتطوير لهم”.

وتجول البريزات والسفير البريطاني تجولا في مرافق النادي والتي تتضمن مختبرات للابتكار والحاسوب وتعليم الموسيقى وقاعات التدريب.