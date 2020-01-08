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البريزات يوعز بفتح بيوت “الشباب” لغايات إيواء المتضررين والسياح

منذ ساعتين

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عمان-الغد– قرر وزير الشباب الدكتور فارس البريزات مساء الاربعاء، فتح بيوت الشباب التابعة للوزارة لغايات إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل او داهمتهم السيول نتيجة المنخفض الجوي السائد وبالتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية في المحافظات.
وفوض البريزات مدراء الشباب في الميدان التنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لفتح بيوت الشباب في المملكة وهي بيت شباب الشوبك، بيت شباب القادسية في الطفيلة، بيت شباب جرش، معسكر الحسين للشباب في السرو، بيت شباب الزرقاء، بيت شباب مصطفى العدوان في البلقاء، بيت شباب اربد، معسكر الحسين للشباب في عجلون، بيت شباب العقبة ومعسكر الحسين للشباب في العقبة وبيت شباب البترا.

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