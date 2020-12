البريطاني راسل يحل بدلا من هاميلتون بجائزة صخير الكبرى

اَلصَّخِير (البحرين) – سيحلّ سائق وليامس البريطاني جورج راسل (22 عاما) بدلا من مواطنه لويس هاميلتون (مرسيدس) المصاب بفيروس كورونا المستجد في جائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة الأحد المقبل في البحرين، كما اعلنت الحظيرتان الاربعاء.

بدوره، سيحل البريطاني جاك ايتكن بدلا من راسل في وليامس خلال فترة اعارة الاخير الى مرسيدس، ليخوض الاول باكورة سباقاته في فورمولا واحد.

ولجأت مرسيدس الى خيار الخبرة من خلال استعارة راسل بدل خيار سائقها الرديف البلجيكي ستوفل فاندوورن الذي لم يخض اي سباق في فورمولا واحد منذ عام 2018.

ويحتل راسل المركز الحادي والعشرين الاخير في ترتيب السائقين دون اي نقطة هذا الموسم.

وشرح مدير فريق مرسيدس توتو وولف قرار فريقه بقوله “ليس من السهل على جورج القيام بعملية الانتقال من وليامس الى مرسيدس، لكنه جاهز لخوض السباقات ويملك خبرة استعمال الاطارات مع الجيل الجديد من هذه السيارات”.

