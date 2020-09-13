البريطاني ماكفي يحرز لقب “موتو 3”

سان مارينو المدينة – أحرز البريطاني جون ماكفي (هوندا) لقب جائزة سان مارينو الكبرى لفئة موتو 3، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية الأحد، على حلبة ميزانو ليخطف الفوز من الاسباني البرت اريناس المتصدر الذي تحطمت دراجته.

وعزز ماكفي مركزه الثالث في الترتيب العام برصيد 92 نقطة، مقلصا الفارق مع اريناس إلى 14 نقطة.

وكان الياباني آي أوغورا الثاني في الترتيب العام اكثر المستفيدين إذ قلص الفارق مع صاحب الصدارة إلى خمس نقاط بحلوله ثانيا في سباق اليوم.

ورغم أن البريطاني انطلق من المركز السابع عشر الا أنه استطاع تجاوز خط النهاية اول.

وقال ماكفي “لقد كان سباقا مجنونا. الانطلاق من المركز السابع عشر كان صعبا جدا. عندما وصلت للمركز الثاني عشر قلت لنفسي لن اكتفي بذلك وواصلت التقدم”.

وهو السباق الثاني الذي يفوز به سائق هوندا بعد احرازه لقب جائزة فرنسا الكبرى العام الماضي.

ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة سان مارينو الكبرى:

1- البريطاني جون ماكفي (هوندا) 39:48,952 دقيقة

2- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,037 ثانية

3- الياباني تاتسوكي سوزوكي (هوندا) بفارق 0,232 ث

4- الاسباني جيريمي ألكوا (هوندا) بفارق 0,303 ث

5- الأرجنتيني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 0,490 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السابعة:

1- الاسباني البرت اريناس 106 نقاط

2- الياباني آي أوغورا 101

3- البريطاني جون ماكفي 92

4- الياباني تاتسوكي سوزوكي 75

5- الايطالي طوني أربولينو 70