البريطاني يافعي يحرز ذهبية الملاكمة

طوكيو – توج البطل الجنوبي الذي يحمل الجنسية البريطانية جلال يافعي اليوم السبت بالميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الذبابة (بين 48 و52 كيلوجرامًا) للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وفاز البريطاني جلال اليافعي على الفلبيني كارلو بالام، ليحرز ذهبية وزن الذبابة، في منافسات الملاكمة للرجال بأولمبياد طوكيو، اليوم السبت.

ونال بالام الميدالية الفضية، فيما حصد الياباني ريومي تاناكا، والقازاخستاني ساكن بيبوسينوف، الميدالية البرونزية، بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي. -(مدن)