“البريميرليغ” تدرس استئناف المسابقة في شهر حزيران

لندن – تدرس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استئناف البطولة في أول حزيران (يونيو) وختامها في تموز (يوليو) المقبلين، على أن يبدأ موسم 2020-21 في الثامن من آب (أغسطس) المقبل، لتجنب مواجهة دعاوى محتملة لخرق عقود البث التلفزيونية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (تيليجراف) في عددها الصادر الأحد، فإن الرابطة تنوي استئناف المباريات في حزيران (يونيو) واستكمال البطولة خلال ستة أسابيع لتنتهي في منتصف يوليو، على أن يبدأ الموسم التالي بعدها بثلاثة أسابيع فقط.

La Premier League se reanudaría el 1 de junio y la temporada 2020-21 iniciará el 8 de agostohttps://t.co/soHFqrqP9S — Diario El Bocón (@elbocononline) March 22, 2020

وبذلك، ستلتزم البريميرليغ بالحد الأدنى لعدد المباريات السنوية التي تحددها عقودها التلفزيونية، التي قدمت لها ثلاث مليارات جنيه استرليني لمدة ثلاث سنوات، وبشكل مبدئي، وفقا لنفس الصحيفة، ستستأنف المنافسة بمباريات بدون جماهير.

وفي هذا السياق، أكد مارتن سيمنز، رئيس ساوثامبتون، في تصريحات لإذاعة بي بي سي أن كرة القدم المتلفزة يمكن أن تساهم في إعطاء شعور بالحياة الطبيعية بينما يبقى الناس في منازلهم.

وأوضح: “عندما نكون جميعنا بأمان ولا نستخدم موارد NHS (الصحة) والشرطة، ستود الحكومة أن نلعب مرة أخرى، لأننا مصدر ترفيه وسنمنح الأمل في أن البلاد ستعود إلى وضعها الطبيعي”.

وأضاف: “إذا اضطر الناس للبقاء في المنزل لمدة شهر آخر، فقد يكون من الجيد أن تعرض كرة القدم على شاشة التلفزيون كل يوم. ليس لأننا أكثر أهمية من هيئة الصحة، ولكن لأننا نستطيع الترفيه عن الناس وأن نظهر لهم أننا نواصل الكفاح”.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس/آذار، في البداية حتى 4 أبريل/نيسان، ثم تم تأجيله حتى 30 من نفس الشهر، وجاء التعليق في لحظة يتصدر فيها ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مع تبقي تسع جولات، وحتى الآن، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا أكثر خمسة آلاف وتسبب في وفاة 223. (إفي)