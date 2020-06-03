“البريميرليغ” تسمح بإقامة المباريات الودية وفق “ضوابط صارمة”

لندن – أعطت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، الضوء الأخضر لإقامة المباريات الودية للأندية قبل استئناف الدوري، ولكن وفق ضوابط.

وستكون هذه المباريات بمثابة الإعداد لفرق الدوري الإنجليزي الذي بصدد العودة في 17 حزيران (يونيو) الحالي، ومن بين الضوابط التي وضعتها الرابطة عدم السماح للأندية بالابتعاد لمسافة أكثر من ساعة ونصف عن مدينتها الأصلية، رغم أن بعض الأندية ستحصل على استثناءات لبعد مسافتها مثل نيوكاسل يونايتد.

كما أن جميع اللاعبين سيسافرون بسياراتهم الخاصة، وليس ضمن رحلات جماعية في حافلة الفريق، كما أن المباريات ستقام على ملاعب خاصة بالتدريبات، ولن تكون بمشاركة حكام محترفين، ولكن أعضاء من الطاقم الفني للفريقين المتباريين، وذلك لأن الحكام الإنجليز لم يخضعوا بعد لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، فضلا عن حظر استخدام غرف الملابس لمنع أي تلامس بين اللاعبين. (إفي)