البريميرليغ يعود إلى المنافسة بعد توقف 100 يوم

لندن – طالت الأيام التي اختفت فيها كرة القدم كثيرا، وكانت لياليها أطول، طال غياب البريميرليغ حتى لامس المائة يوم منذ توقف المسابقة، قبل عودة الكرة مرة أخرى بمباراة أستون فيلا مع شيفلد يونايتد.

وكانت إصابة مايكل أرتيتا وكالوم هدسون أودوي بفيروس كورونا المستجد قد أدت لتوقف البطولة التي كان ليفربول قريبا من التتويج بلقبها، بينما كانت لا زال باقي مراكز التأهل والهبوط مشتعلة بالمنافسة.

وتنوعت الخيارات والشائعات التي دارت، فبعضها ذهب إلى إلغاء الموسم بالكامل وبعضها نادى بتتويج ليفربول وإلغاء الهبوط، وبينما كان فيروس كورونا يواصل التغلغل ويضرب العالم بأسره وبخاصة في بريطانيا، التي رفضت في البداية الاعتراف بقوة الجائحة، تراجعت كرة القدم إلى مرتبة ثانوية وأثيرت المخاوف بشأن احتمال هروب اللقب الذي طال انتظاره من أيدي ليفربول.

وبعد 100 يوم من إعلان مايكل أوليفر بنهاية لقاء ليستر وأستون فيلا، يعود البريميرليغ بينما يتبقى في منافساته 92 مباراة حتى 26 تموز (يوليو)، حين تنتهي المسابقة، وسيتم في هذه الفترة لعب التسع جولات المتبقية واللقائين المؤجلين، وسيتم قص شريط هذه الفترة الأربعاء بلقاء أستون فيلا وشيفلد يونايتد ثم لقاء مانشستر سيتي مع أرسنال.

🏃‍♂️💨 @AVFCOfficial midfielder Jack Grealish has created 7 chances directly following a take-on this season – only Adama Traore (13) has more#AVLSHU pic.twitter.com/SewwxusrzM

— Premier League (@premierleague) June 17, 2020