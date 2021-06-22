البستنجي: آليات الاحتساب أظهرت فرقا بمعدلات التخليص على مركبات ‘الهايبرد’

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الهيئة كانت بناء على حركة التخليص على مركبات “الهايبرد” باحتساب المعدل الشهري من عام 2021، مقارنة مع المعدل الشهري من عام 2020.

وأوضح البستنجي في البيان الذي أصدره، أن عام 2020 شهد توقفا تاما لعمل المناطق الحرة لمدة شهرين تقريبا ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، الأمر الذي أوقف حركة التخليص بشكل تام خلال الفترة من 17 آذار وحتى منتصف شهر أيار من ذات العام.

وشدد على أن الهيئة تسعى إلى دعم جهود كافة الجهات لزيادة نشاط المناطق الحرة والحفاظ على الاستثمار بداخلها.