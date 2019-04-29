البستنجي: السيارات الكهربائية سترتفع من 3 إلى 8 آلاف دينار

حمزة دعنا

عمان– أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة، محمد البستنجي، أنه لن يتم التخليص على أي مركبة كهربائية بعد نهاية الشهر الحالي، لعدم شراء أي سيارة منذ بداية العام الحالي من الخارج.

ورجح البستنجي لـ”الغد” ارتفاع قيمة السيارات الكهربائية من 3 إلى 8 آلاف دينار بعد انتهاء إعفاء السیارات الكھربائیة من الضریبة الخاصة والتي یوجد بھا التزام بالشراء من قبل التجار.

وبين البستنجي أنه ومنذ بداية العام 2018 ولغاية الشهر الحالي تم التخليص على 800 سيارة كهربائية شهرياً، مبيناً أن القرار الحكومي “أعدم” قطاع السيارات الكهربائية.

وكشف على عدم التخليص أي مركبة خلال الشهور الثلاثة المقبلة لعدم شراء التجار لأي سيارة منذ بداية العام الحالي.

وتنتھي یوم غد الثلاثاء، مھلة إعفاء السیارات الكھربائیة من الضریبة الخاصة والتي یوجد بھا التزام بالشراء من قبل التجار.

وبذلك ستعود تلك المركبات للخضوع لنسبة ضریبة 25 % والتي كان یعفیھا مجلس الوزراء في كل عام حتى قرر إعادة فرضھا من جدید.

وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء المركبات العاملة كلیاً على الكھرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسیارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسیارات التي بھا اثبات شحن أو إثبات شراء حتى تاریخ 31 / 12 / 2018، شریطة أن یتم التخلیص علیھا قبل تاریخ 30 نیسان (إبریل) 2019،وذلك لتمكین الشركات والاشخاص الذین قاموا بالتعاقد على شراء ھذه السیارات من التخلیص علیھا وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونھم قاموا بشرائھا قبل انتھاء العمل به.