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البستنجي: مستثمرون عراقيون يتبرعون بنصف مليون دولار لوزارة الصحة

منذ 34 دقيقة
علما الاردن والعراق

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عمّان- أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن تبرع مستثمرين عراقيين بما يزيد عن نصف مليون دولار لدعم جهود وزارة الصحة.
وأشاد البستنجي بالمسؤولية الأخوية السخية للمستثمرين العراقيين في التبرع للأردن من خلال دعم جهود الرعاية الصحية في المملكة.
واثنى على جهودهم بالتبرع الأردن بلدهم الثاني، حيث تبرع لوزارة الصحة كل من: الشيخ فاضل الشمري- مبلغ كبير فضل عدم ذكره، وعبد الجبار الكبيسي بـ ١٣٠ الف دولار، وليث الحميري ١٠٠ الف دولار، وعدنان الحميري ١٠ مركبات بقيمة ٩٠ الف دولار، بالإضافة لمجموعه ليث العبيدي وإخوانه بتبرعهم بطرود مواد غذائية.

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