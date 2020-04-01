البستنجي يدعو الحكومة لإضافة المناطق الحرة في الخطة الاقتصادية التي أوعز اليها الملك

عمّان -الغد- دعا رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي الحكومة لإضافة المنطقة الحرة في الخطة الاقتصادية التي أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومة بإعدادها.

وقال البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، ان المنطقة الحرة عصب الاقتصاد من حيث التصدير والاستيراد، في حين انها تشغل اكثر من ٢٥ الف عامل، مشيرا الى ان هذه الأزمة اثرت بشكل كبير على المستثمرين في المنطقة الحرة.

وأشار الى انه يمكن إعطاء المستثمرين استثناءات ضمن ضوابط محدده للوصول الى مواقع عملهم بالمنطقة.

وشدد على ان الدعم الحكومي للمنطقة الحرة هذه الفترة أولوية ولا يجب التخطي عنها، وذلك لان المنطقة الحرة تعتبر موردا رئيسيا لخزينة الدولة.

ودعا للنظر للمنطقة الحرة بشكل كامل ومنحها حوافز تجعلها قادرة على تخطي هذه الأزمة.

وأعاد التأكيد على أهمية التشغيل الجزئي للمنطقة الحرة نظراً اوجود عدد كبير من الحاويات والبضائع عالقه في ميناء العقبة لعدم قدرة المستثمرين من الوصول الى موقع عمله في المناطق الحرة.

واعلن عن استعداد الهيئة لتقديم المقترحات للحكومة من اجل الوصول إلى حلول من شانها إعادة تشغيل المناطق الحرة وتعويض المستثمرين، لاسيما وان الهيئة على تواصل دائم منذ بداية الأزمة مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول للحد من الاعباء الاقتصادية التي يتحملها المستثمرين بسبب حالة الإغلاق الكامل.