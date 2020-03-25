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البستنجي: 350 شاحنة من البضائع دخلت المنطقة الحرة بالزرقاء منذ الأربعاء الماضي

منذ 56 ثانية

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الزرقاء- الغد– أشاد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي بالتعاون الكبير الذي أبدته شركة المناطق الحرة والجمارك والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لدعم تدفق حركة انسياب البضائع للمنطقة الحرة في الزرقاء.
وقال البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، ان المنطقة الحرة في الزرقاء تعاملت منذ الأربعاء الماضي مع نحو 350 شاحنة إدخالات وإخراجات’ من البضائع المختلفة.
وثمن بالتكاملية الكبيرة التي سجلتها منظومة العمل داخل المنطقة الحرة من شركة المناطق الحرة والجمارك مع شركات التخليص لضمان استمرارية العمل دون توقف أو انقطاع، خاصة ان العمل كان يتم إنجازه في ظل غياب التجار.
ونوه البستنجي الى ان الكوادر العاملة في المنطقة الحرة الزرقاء بذلت مجهودا كبيرا وجبارا خلال فترة الأسبوع الماضي لديمومة العمل وتحقيق الإنجاز.
واكد على ان المنطقة الحرة في الزرقاء سجلت تجربة ناجحة وريادية في انتظام العمل في هذه الظروف، معتبرا ان حجم الإدخالات والاخراجات يدل على الإنجاز المتحقق خلال تلك الفترة.
ولفت الى هيئة مستثمري المناطق الحرة وبالتعاون مع المجلس المحلي في المنطقة الحرة قامت بتأمين المتطلبات الغذائية الأساسية للعمالة الموجودة في المنطقة الحرة.

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