البشرى المتجسدة في حركة الاحتجاج

هآرتس

يغئال عيلام

أثناء محاولة تنفيذ الانقلاب النظامي الذي يقوده الائتلاف، سمع أيضا في الطرف الثاني للمتراس شعار يعترف بأنه “حقا مطلوب إصلاح في جهاز القضاء”. هذه أقوال متحايلة وكاذبة وتستهدف طمس الهدف الوحيد الذي يهم المبادرون الى “الإصلاح”، وهو السيطرة على المحكمة العليا بواسطة لجنة تعيين القضاة التي سيبقى الصوت الحاسم فيها للحكومة.

في إسرائيل في الوقت الحالي مطلوب إصلاحات تقريبا في كل مجالات الحياة: العلاقة بين الدين والدولة؛ طريقة الانتخابات للكنيست؛ العلاقات مع الوسط العربي؛ الوضع الدستوري (عدم وجود دستور) سياسة البيئة؛ الاقتصاد، كل ذلك من أجل كبح غلاء المعيشة وحل ضائقة السكن، وفيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في العبء، سواء الاقتصادي أو الأمني.

جميع هذه الإصلاحات هي ملحة وحيوية اكثر من التعديلات المطلوبة في جهاز القضاء (على رأسها زيادة كبيرة في عدد القضاة). هذه الامور معروفة وواضحة تقريبا للجميع. ولكن هذا ليس هو الموضوع. فجميع الاصلاحات الحيوية المذكورة أعلاه لا يوجد أي احتمالية لتحققها، لأن الامور في اسرائيل تجري ليس حسب التنبؤات، بل حسب الرؤية. ليس حسب الحسابات بل حسب الروايات والشتائم. وعندما يقومون بالحساب فانه يكون حساب التملص والخداع، التجاوز وليس تطبيق القانون، تسويات واعفاءات وليس حلولا. يمكن تعلم شيء ما من التاريخ.

الراية المرفوعة الآن في أيدي مئات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب النظامي هي راية اسرائيل المدنية. “الإصلاح القضائي” الذي بادرت اليه الحكومة الحالية لا يوجد له نهوض. ولكن الانتفاضة المدنية الكبرى محظور أن تذوي وتتوقف، حتى بعد أن يتبين بأن التهديد الفوري للديمقراطية قد تم صده. هذا هو الوقت المناسب من اجل المبادرة الى اصلاحات حيوية وبحق لمستقبل اسرائيل، وعلى رأسها فصل الدين عن الدولة ووضع دستور. كثيرون يعتقدون بأنه لا توجد أي فرصة لإصلاحات أساسية كهذه. هذا ربما كان صحيحا في سنوات تأسيس الدولة. فالجمهور المدني في حينه الذي استند الى الاغلبية العلمانية خشي من فصل الحبل السري الذي يربطه باليهودية التاريخية، المتدينة والأرثوذكسية، رغم حقيقة أن الثورة الصهيونية التي كان يحمل أدواتها، تناقض في جوهرها اليهودية التاريخية، يهودية الشتات، المناوئة للدولة وللحداثة.