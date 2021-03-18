البشير يعطي اشارة الانطلاق لباها الأردن الدولي والفرق تتحدى صحراء رم غدا – صور

أيمن وجيه الخطيب

العقبة – أعطى نائب سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات المهندس عامر البشير إشارة الانطلاق لباها الأردن الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية – ” فيا باها” ، وباها الأردن – الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية – ” فيم باها” ، وباها الأردن الوطني، من ميناء العقبة مساء اليوم الخميس .

واقتصرت المراسم الافتتاحي على انطلاق السيارات، بسبب جائحة كورونا، مع تطبيق بروتوكول صحيح صارم، من دون جمهور.

وسبق انطلاق السباقات المؤتمر الرسمي لعدد من أهم المتسابقين.



وتبدأ المنافسات الفعلية لباها الأردن الدولي يوم غد الجمعة ، عبر الخاصة الأولى (وادي رم) وطولها 210.72 كم، والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) 112.99 كيلومترًا بعد الظهر.

وتنطلق فئة الدراجات النارية عند الساعة 8:40 صباحا، ثم يليها فئة السيارات عند الساعة 9:40 صباحا.

وأعلن عدد من المتسابقين عن عدم مشاركتهم باها الأردن الدولي ليصل عدد المشاركين إلى 9 سيارات،كما أعلن متسابق عن عدم مشاركته في باها الأردن الوطني.

ويسعى السائق السعودي ياسر بن سعيدان لنيل لقب باها الأردن الجولة الرباعة من بطولة كأس العالم للراليات القصيرة للسيارات ، على متن سيارة “جون كوبر وُركس” من تحضير فريق “أكس رايد” الألماني وتعزيز صدارته في الترتيب العام لبطولة العالم.

ويغيب عن السائق الأرجنتيني أورلاندو “أورلي” تيرانوفا بسبب عدم مغادرة الأرجنتين بسبب القيود على السفر في بلاده، ومن اقوى المنافسين للسعودي بن سعيدان في السباق سائقا فريق “أوفِردرايف” في سيارتي تويوتا “هايلوكس” الهولندي إريك فان لوُن والفِرنسي رونان شابو. وللسيدات حضور قوي في الرالي حيث ستشارك السائقة السعودية دانيا عقيل في أول حدث عالمي لها خارج السعودية، علما أنها شاركت للمرة الأولى في رالي الشرقية، وأنهته في المركز الثامن في الترتيب العام والأولى في فئة “تي 3” للسيارات الصحراوية الخفيفة.

ويأمل 3 دراجين أردنيين في أن يتنافسوا مع أقرانهم من خارج الأردن لتحقيق نتائج قوية خلال باها الأردن الدولي ، – الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية “فيم باها”.

وأبرز الدراج الأردني الموهوب عبدالله أبوعيشة على دراجته التي ، الرقم “2” خلف الدراج الإماراتي محمد البلوشي، ولديه فرصة كبيرة ليكون ثاني أردني يفوز بلقب باها بلاده بعد عطا الحمود، الذي فاز بلقب الفئة في النسخة الأولى عام 2018 على دراجة “بيتا 390″، عندما كان حدثًا مرشحًا للانضمام لجدول كأس العالم.

ويعتبر أبوعيشة نجمًا في سباقات الدراجات النارية في الأردن، كما تدرب في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب البلوشي قبل أن يدخل عالم الراليات الصحراوية. فقد فاز بلقب فئة “أم أكس 2” في بطولة دبي للإنديوروكروس، كما أنهى باها دبي الدولي الذي أقيم الشهر الماضي رابعًا في الترتيب العام النهائي.

إلى جانب أبوعيشة، سيشارك مواطناه زيد جابر وطلعت الشيشاني على متن دراجات “كاي تي أم”، إنها المرة الأولى التي يشارك فيها جابر في باها علما بأنه يبلغ من العمر 21 عامًا، بدأ ركوب الدراجات النارية منذ أن كان بسن الخامسة تحت تأثير من والده عمار وإشرافه.

ويأمل فريقان أردنيان مشاركان في فئة السيارات في تصنيف الرالي الوطني أن ينهيا الرالي على منصات التتويج، يتألف الفريق الأول من السائق هيثم العبادي والملاح سيف العبادي، والفريق الثاني من السائق غيث قبطي والملاح معاذ العرجا، وسيشارك كلا الفريقان في سيارة راينج روفر مصنفة في فئة “تي 2” لسيارات الإنتاج التجاري وسينافسون مع فرق فلسطينية

وتمتد مشاركة النساء إلى فئة الدراجات النارية، حيث ستشارك في هذه الفئة مع 13 آخرين: الكويتية سارة الخريبط على متن دراجة “ياماها” ويتنافس 4 دراجين سعوديين على لقب الدراجات النارية رباعية العجلات “كوادز”، في باها الأردن الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية.