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البطاطا بـ35 قرشا والموز بـ40 في السوق المركزي

9:28 ص2022-11-22
مشترون يحتشدون في أحد أسواق الخضار في عمان - (تصوير: أمير خليفة)

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2893 طنا، منها 1876طنا من الخضار، و742 طنا من الفواكه و273 طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 إلى 25 قرشا، والبصل الناشف 25 إلى 45 قرشا، والبطاطا 35 إلى 75 قرشا، والبندورة 10 إلى 25 قرشا، والثوم 150 إلى 200 قرش، والجزر 30 إلى 50 قرشا، والخيار 15 إلى 25 قرشا، والزهرة 20 إلى 35 قرشا، والليمون 50 إلى 80 قرشا، والموز البلدي 40 إلى 75 قرشا.- (بترا)

9:28 ص2022-11-22
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