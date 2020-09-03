البطالة في صفوف الصيادلة ترتفع إلى 25%

عمان- الغد- قال مسؤول ملف التدريب والتشغيل في نقابة الصيادلة، عضو مجلس النقابة الدكتور رامي عواد ان نسبة البطالة في صفوف الصيادلة في المملكة بلغت ٢٥٪؜ ، وان هذه النسبة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة الماضية .

واضاف د.عواد ان السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق بعدد الصيادلة في المملكة ، مع وجود ١٨ كلية صيدلة لديها حاليا ١٦ الف طالب وطالبة يدرسون تُخصص الصيدلة ودكتور الصيدلة يشكل الاردنيون ٨٠ ٪؜ منهم .

واشار ان نسبة البطالة في الصيدلة مرتفعة في الاناث عن الذكور وبشكل ملحوظ حيث وصلت نسبة البطالة للصيدلانيات الى ٣٠٪؜ بينما ١٤٪؜ هي نسبة البطالة لدى الصيادلة الذكور .

يذكر ان نقابة صيادلة الاردن استحدثت قسم لتحديث وجمع البيانات للصيادلة في الاردن وذلك لمعرفة واقع سوق القطاع الصيدلاني في الاردن .