البطالة.. قفزات قياسية تدق ناقوس مخاطر مقبلة

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- لم تتوقف دائرة البطالة في الأردن عن التوسع خلال السنوات العشر الماضية إلا أنها اليوم باتت أكثر اتساعا وخطرا مع استمرار تعاظم معدلاتها بشكل غير مسبوق وبقفزات قياسية خلال العام الحالي على الأقل ملبدة بذلك المشهد الاقتصادي الأردني بمزيد من التحديات والأزمات قارعة معها جرس الإنذار من مخاطر هذا الكابوس الذي قد يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بحسب خبراء.

وقال خبراء اقتصاديون ان تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال العقد الأخير واستمرار انتهاج السياسات الاقتصادية الخاطئة ذاتها من قبل الحكومات المتعاقبة، وغياب التشريعات والتخطيط الاستراتيجي الحقيقي الجاذب للاستثمارات وافتقاد خطط الموازنات السنوية المختلفة لنفقات الرأسمالية الحقيقية التي توجه بشكل جاد نحو مشاريع استثمارية مشغلة الأيدي العاملة وإهمال الحكومات المتعاقبة لأهمية زيادة الطلب على الشراء وانتهاج سياسات تنشيط السوق اللازمة اضافة الى الارتفاع المستمر في كلف الإنتاج والطاقة على مختلف القطاعات وإصرار الحكومات على الإبقاء على ضريبة المبيعات المرتفعة كلها أسباب أدت إلى زيادة معدلات البطالة بنسب قياسية غير مسبوقة.

وارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 23.9 % وبما مقداره 4.8 % عن ذات الفترة من العام 2019.

ودعا الخبراء الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة للالتفات إلى المخاطر التي قد تنجم عن تنامي ظاهرة البطالة وما سيترتب عليها من مخاطر اجتماعية واقتصادية جمة.

ومن أجل التخفيف من حدة معدلات البطالة المتعاظمة ومعالجتها، طالب الخبراء الحكومة باجراء إصلاح هيكلي وجذري للاقتصاد الأردني وتوفير البيئة التشريعية والاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات وتوجيه حقيقي لنفقات الرأسمالية المرصودة في الموازنة من خلال إطلاق مشاريع استثمارية مشغلة للأيدي العاملة والتوسع في تقديم التسهيلات والحوافز للقطاعات المحركة للاقتصاد الوطني وتخفيض الرسوم الضريبية المختلفة.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد عوض ان هذا الارتفاع المستمر في معدلات البطالة المحلية تراكمي ونتيجة لمؤشرات الاقتصاد الأردني السلبية خلال السنوات الماضية، مبيناً أن تأثيرات كورونا على معدلات البطالة خلال هذا العام كاملا لن تزيد على إجمالي الارتفاع لهذا الربع البالغ 4.8 % مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.



ويرى عوض أن تراجع النمو الاقتصادي المزمن إضافة إلى غياب الإنفاد والتوجيه الحقيقي لنفقات الرأسمالية المرصودة في الموازنات العامة وغياب المشاريع الاستثمارية الناجمة عنها إضافة إلى إهمال الحكومات المتعاقبة لأهمية تنشيط الطلب في الأسواق وإصرار الحكومة على ضريبة المبيعات المرتفعة أدى إلى ضرب الطبقة المتوسطة التي تكشف حالها أكثر وأكثر مع كورونا فالأمر الذي ادى الى تفاقم معدلات البطالة.

وبين عوض أن معدلات البطالة المسجلة اليوم تدق ناقوس الخطر وتلفت الانتباه إلى تركيز السياسات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة إلى حل هذه المعضلة التي قد ينجم عنها مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية.

ودعا عوض إلى زيادة الأجور وتخفيض ضريبة المبيعات بشكل جاد لما لهما من قدرة على تنشيط الحركة السوقية وبالتالي تحفيز النمو إضافة إلى تخفيض رسوم الضمان الاجتماعي بشكل يحفز الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال على إشراك العاملين لديهم بالضمان إلى جانب دعم التعليم التقني والمهني ومنذ المراحل التعليمية المتوسطة مقابل التوقف عن التوسع في التعليم الجامعي البعيد عن حاجات سوق العمل.

أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن أزمة البطالة ليست وليدة الظرف بل هي تراكمية وعابرة للحكومات وتعبر عن الفشل الذي أصاب الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير نتيجة لغياب السياسات الاقتصادية الحصيفة والفاعلة لكل الحكومات المتعاقبة خلال هذا العقد وغياب كذلك التشريعات والخطط الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات.

وحذر مخامرة من ان استمرار ارتفاع معدلات البطالة دون أي معالجة قد يضع الاستقرار الاجتماعي على المحك وقد يدفع بالشباب لسلوكات غريبة عن مجتمعنا.

ودعا مخامرة الحكومة إلى تقديم حلول سريعة وخلاقة تساعد على تخفيف معدلات البطالة بشكل سريع ومن هذه الحلول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط ومعايير ذات جدوى إضافة إلى التوسع في تقديم التسهيلات والحوافز وتخفيض الرسوم الضريبية المختلفة وكلف الإنتاج والطاقة على القطاعات المحركة للاقتصاد كالقطاعات الصناعية المختلفة سواء الغذائية والدوائية او التحويلية وقطاع الزراعة إلى جانب أهميةرفع الأجور وتخفيض ضريبة المبيعات بشكل ينعكس على زيادة الطلب في السوق وتخصيص نفقات رأسمالية حقيقية في الموازنة تتيح مشروعات استثمارية جادة إضافة إلى الانفتاح الإقتصادي وإيجاد تحالفات اقتصادية جديدة بما يضمن مصالح الإقتصاد الوطني.

واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك مازن مرجي أن أرقام معدلات البطالة المعلنة لا تعكس الواقع الحقيقي لظاهرة البطالة وهي تزيد عن الأرقام المعلنة بكثير وهي نتيجة الفشل الذريع لسياسات الاقتصادية المنتهجة من مختلف الحكومات التي لم تستطع خلال السنوات الماضية من تحسين معدلات النمو.

وطالب مرجي بإجراء إصلاح اقتصادي شامل وجذري يؤسس لنهج اقتصادي جديد وواقعي وإعادة النظر بضريبة الدخل لتكون أكثر تصاعدية ومنسجمة مع رؤية الدستور لتحقق العدالة الاجتماعية إلى جانب أهمية إزالة الضريبة عن الحاجات الأساسية للمواطن وتخفيف أعباء الإنتاج والطاقة على قطاعي الزراعة والصناعة لما لهما من قدرة على التشغيل والإنتاج وتعزيز فرص التصدير إضافة إلى زيادة الأجور بشكل يؤدي الى ضمان تنشيط حركة السوق لمواجهة التباطؤ الحاصل للاقتصاد المحلي.

إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي زيان زوانة “أننا جزء من دول العالم التي تشهد أغلبها اليوم ارتفاعا في معدلات البطالة إلا أنها لدينا ظاهرة وتتمدد بشكل خطير ومهدد لذلك على الحكومة الجديدة أن تقدم إستراتيجية وطنية للخروج من هذا المأزق وفرضيات الموازنة للعام القادم ستظهر ان كانت الحكومة جادة في إيجاد حل لهذا الكابوس”.

ودعا زوانة إلى التركيز خلال هذه المرحلة على تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل في القطاع الصحي والتعليمي لما لهذين القطاعين من قدرة على الاستدامة مستقبلا والتأثير إيجابيا في الاقتصاد.