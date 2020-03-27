البطاينة: آلية إلكترونية لتحويل رواتب العاملين في القطاع الخاص

عمان – اعلن وزير العمل رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل نضال البطاينة، انه سيتم الإعلان في وقت لاحق اليوم عن آلية إلكترونية لتحويل رواتب العاملين في القطاع الخاص باستخدام المحافظ الإلكترونية بحيث يتم تحويل الرواتب يوم الاثنين القادم 30 اذار الحالي .

وقال البطاينة في ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات اليوم، ان الالية التي تم اعتمادها بالتعاون بين البنك المركزي الاردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمكن صاحب العمل والعامل من اجراء عملية تحويل الرواتب واستلامها دون المخاطرة بخروجهم من المنازل .

ولفت البطاينة الى انه سيتم اليوم وقبل الغروب تعميم ادلة الوقاية والسلامة الصحية لغايات الالتزام بها من قبل المواطن والتاجر وهي ادلة وسائط عبوات الشرب, وسائط نقل الغاز، المخابز، محلات البقالة والسوبرماركت، المتسوق، المؤسسات الصناعية الكبرى، المراكز التجارية، الصيدليات ودليل موزعي المواد التموينية ( خدمات توصيل للمنازل ) .

واشار الى ان وزير الصحة سيقوم وبموجب قانون الصحة العامة بتفويض الصلاحيات فيما يتعلق بالرقابة على هذه الانشطة وتطبيق شروط اشتراطات السلامة والصحة الى مفتشي الوزارات المعنية .

وبشأن تصاريح الحركة والتنقل، اكد انه ستصدر اليوم قائمة جامعة لتنظيم عملية الحركة في ظل هذه الظروف .

واعلن البطاينة انه سيتم التحول للطريقة الالكترونية لمنح التصاريح مع التأكيد على منحها بالحد الادنى لكل قطاع من القطاعات الحيوية .

وحول خدمة التوصيل للمنازل من المواد الغذائية وغيرها، اشار الى انه سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد بعد اصدار دليل الصحة والوقاية بهذا الخصوص وسيقوم وزير النقل بتعميم هذه الطريقة اليوم .

وبشأن سلسلة الخضار والفواكه من الاغوار والمزودين والاسواق المركزية وطريقة حصول المواطن عليها سيقوم وزير الزراعة وامين عمان بشرح الية عملها .

اما بالنسبة للمسالخ سيقوم وزير الادارة المحلية ووزير الزراعة وامين عمان بشرح الية عملها .

واكد ان محافظة اربد لها خصوصية وسيقوم محافظ اربد بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ما يضمن من وسائل الوقاية والسلامة بهذا الخصوص .

ولفت البطاينة الى ان جميع هذه الاجراءات يجري العمل على تقييمها ومراجعتها كل يوم .(بترا)