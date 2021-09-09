البطاينة..أصغر محاضر على مستوى آسيا

اربد- الغد- حصل مدرب كرة القدم في عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك عدي البطاينة على شهادة ” محاضر آسيوي” ورخصة ” مزاولة مهنة محاضر آسيوي” في مجال كرة القدم، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الجامعة، فيما أصبح البطاينة أصغر المدربين والمحاضرين الحاصلين على هذا اللقب على مستوى قارة آسيا.

وجاء حصول البطاينه على الشهادة والرخصة عقب مشاركته في دورة ” تأهيل المحاضرين الآسيويين” التي نظمها مؤخرا الإتحاد الأسيوي لكرة القدم فرع الأردن، وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في الدورة 300 مدرب لكرة القدم من القطاعين العام والخاص، فيما وقع الاختيار على البطاينه إلى جانب 5 مدربين آخرين فقط، وفي نهاية الدورة التي استمرت أربعة أشهر حصل البطاينه على الشهادة والرخصة، إضافة إلى لقب أصغر محاضر آسيوي .

ويذكر أن البطاينه حاصل على درجة درجة البكالوريوس في التربية الرياضية، ودرجة الماجستير في علوم الحركة، وتم ترشيحه مؤخرا من قبل الإتحاد الأردني لكرة القدم لإدارة فريق الواعدات في إقليم الشمال حيث عمل سابقا مديرا فنيا للفريق لمدة أربعة أعوام، كما عمل مديرا فنيا ومديرا للكرة النسوية في نادي الحسين لمدة أربعة أعوام، وهو عضو في العديد من الهيئات واللجان الرياضية.