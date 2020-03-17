البطاينة: إجازة القطاع العام لأسبوعين غير مخصومة

عمان- الغد– صرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة، أنه وبناءا على قرار مجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية لمدة أسبوعين، يعتبر موظفي القطاع العام بإجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة اسبوعين لا تخصم من رصيد الاجازات السنوية للموظفين، ويستثنى من ذلك الموظفين الواجب وجودهم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات المستثناة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

وعليه يصدر الوزير المختص أو من يفوضه بالوزارات والمؤسسات المستثناة من قرار التعطيل تعليمات تحدد الموظفين الواجب تواجدهم على رأس عملهم وبالحد الأدنى وذلك قبل يوم غد الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٨.

هذا وستصدر وزارة العمل هذا اليوم قرارات لتنظيم شؤون العاملين في القطاع الخاص بناء على قرار مجلس الوزراء لهذا اليوم.