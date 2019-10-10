البطاينة: استحداث 20 فرعا إنتاجيا لتوفير 7 آلاف فرصة عمل

البادية الشمالية- قال وزير العمل نضال البطاينة، ان عدد الفروع الانتاجية العاملة في محافظات المملكة (27) فرعا في مختلف القطاعات المهنية، مبينا أنها وفرت حوالي (7) آلاف فرصة عمل لأبناء المجتمعات المحلية .

واشار الى ان الوزارة ستنهي العمل في 12 فرعا انتاجيا قبل نهاية العام الحالي مما سيوفر (4) الاف فرصة عمل لكلا الجنسين في مهن الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتدوير وصناعة الورق والكرتون وصناعة الالبسة وعمال الإنتاج ومشرفي السلامة وموظفي أمن وسائقين وعمال تحميل وتنزيل إضافة إلى وظائف إدارية أخرى.

واضاف البطاينة، خلال افتتاح الفرع الانتاجي لشركة الحرش في البادية الشمالية الغربية لصناعة الألبسة والذي سيحتضن 250 فرصة عمل على مرحلتين، أن الوزارة وضمن خطتها في العامين 2020– 2021 تتجه لإنشاء 20 فرعا في قطاعات مهنية مختلفة بهدف توفير (7) آلاف فرصة عمل للحد من مشكلة الفقر.

وجرى خلال حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم لبناء هنجر بمساحة 1400 متر وبكلفة رأسمالية تبلغ 315 الف دينار، وكلفة تشغيلية 384 الف دينار، لغايات اقامة فرع انتاجي اخر.

واكد رئيس بلدية الباسلية المحامي ريحان القضاة اهمية هذا المشروع الذي سيكون بداية خير لافتتاح مصانع اخرى في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.

وقال المستثمر حسين الجراروة، من جهته ان الفرع الانتاجي سيوفر 50 فرصة عمل الآن، وانه بعد توقيع مذكرة التفاهم سيصار الى اقامة مصنع آخر لخدمة ابناء المنطقة وتنميتها اقتصاديا.

وتقوم هذه الفروع بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز للمستثمرين تتمثل بإيجاد أرض مملوكة لخزينة الدولة، بحيث يتم المساهمة مع المستثمر بكلفة (225) دينارا لكل متر مربع و 50 بالمئة من قيمة الرواتب و( 25) دينارا بدل مواصلات لمدة سنة إضافة إلى (25) دينارا مساهمة في الضمان الاجتماعي لتغطية حصة العامل وجزء من صاحب العمل لمدة سنة على ان يلتزم المستثمر بتشغيل العاملين لمدة (5) سنوات.

وجال الوزير في المصنع والتقى عددا من الفتيات العاملات، كما التقى الأهالي والفعاليات الشعبية الذين طالبوا بزيادة عدد الفتيات في الفرع الحالي، حيث قرر وزير العمل رفع العدد الى 60 فتاة. (بترا)