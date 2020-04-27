البطاينة: التنسيق مع “الضمان” لتسليم مستحقات العمالة الوافدة المغادرة خلال 72 ساعة

عمان- الغد- صرح وزير العمل، نضال فيصل البطاينة، انه ولغايات التسهيل على العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة البلاد، على ضوء القرار الاخير للحكومة بهذا الشأن، فقد تم التنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص سحب مستحقات العمالة الوافدة بأسرع وقت وقبل مغادرتها.

واوضح البطاينة انه، وبعد مهمة حصر الراغبين بالمغادرة والتي ستنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤، سيتم ارسال كشوفات بالراغبين الى مؤسسة الضمان الاجتماعي في اليوم التالي، وسيحصل العامل على اشعار يفيد بقبول طلبه وبعد ذلك يمكنه استلام مستحقاته المالية خلال ٧٢ ساعة من اخر يوم تسجيل على المنصة ، ويعتبر الاشعار الذي يحصل عليه العامل تصريح للتنقل والذهاب الى اقرب فرع ضمان اجتماعي.

وكان وزير العمل قد قال خلال الايجاز الصحفي الذي تم بثه من المركز الوطني للامن وادارة الازمات يوم السبت الاول من امس ان الوزارة ستسمح للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة البلاد. وستبدأ عمليات التسجيل لذلك اعتباراً من صباح يوم اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٦ (يوم امس) من خلال منصة hemayah. jo ، وسيتمكن العمال من التسجيل باللغتين العربية والإنجليزية. وسينتهي التسجيل وقبول الطلبات يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ .

يذكر انه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر -في حال سفرهم- من غرامات الاقامة او اي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية وبغض النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة وسواء كانوا مخالفين ام لا.