البطاينة: بلاغ جديد لأجور شهر 9 للعاملين في القطاع الخاص

عمان-الغد- أكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه بصدد الإعلان عن بلاغ جديد بخصوص أجور شهر ٩ مشابه لما ورد في البلاغ رقم ٨ بخصوص أجور شهري ٧ و٨ للعاملين في القطاع الخاص في القطاعات الأكثر تضررا.

وأشار البطاينة خلال مقابلته في برنامج ستون دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني إلى أن القطاعات الأكثر تضررا كانت الأجور حسب البلاغ الجديد رقم ٨ في القطاعات الأكثر تضررا، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه ٢٠% من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي سواء في موقع العمل أو عن بعد، و٥٠% من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل ولا يجوز باي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.

أوامر الدفاع ساهمت بتخفيف معاناة أطراف عملية الإنتاج في ظل كورونا وهناك توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل

وقال البطاينة إن تقريبًا ٤٧،٣٥٠ شكوى وصلت وزارة العمل منذ بدء الجائحة، وأضاف أن ٦،٨٤١ منشأة من اصل ٧،٥٩٠ منشأة التزمت بامر الدفاع ٦ وبلاغاته ، وتم حل شكوى ٣١٥،٩٧٠ عامل من اصل ٣٣٠،٤٥٢ عامل، اي انه ٩٠٪؜ المنشآت التزمت و ٩٥٪؜ من العمال تم حل شكاويكم. وأضاف البطاينة ان من تم انهاء خدماته ٦،٣٥٦ عامل عاد منهم إلى عمله ٤،١٤١ عامل ، و ٢٠٥١ انهاء خدمات قانوني يعني مشكلتنا ب ٣٪ فقط.

فرق التفتيش ضبطت كمبيالات أجبر على توقيعها معلمين وموظفي أمن حماية

وأكد البطاينة أن فرق التفتيش ضبطت كمبيالات أجبر على توقيعها معلمات ومعلمين في بعض المدارس الخاصة وموظفين في بعض شركات أمن وحماية.

وأكد الوزير خلال لقاءه في برنامج ستون دقيقة الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني أنه تم إعادة الكمبيالات إلى أصحابها ومن يثبت تكراره لهذه المخالفات اصل العقوبة حد الإغلاق لهذه المنشآت.

الأولوية للأردنيين العائدين وبعدها ندرس آلية عودة العمالة الوافدة التي زارت قبل كورونا بلدانهم بعد فتح المطار

وبين البطاينة أن الأولوية في العودة وإمكانيات الحجر الصحي للأردنيين الراغبين بالعودة للمملكة في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن سيتم دراسة آلية عودة العمالة الوافدة التي غادرت المملكة قبل جائحة كورونا في زيارة لبلدانها وترغب بالعودة ولكن كل هذا بعد فتح المطار.

خمسة آلاف شاب اردني سيدخلون سوق العمل الالماني خلال خلال اقل من عام، ومزيد من الاعداد بعد اكسابهم اللغة الالمانية

وصرح البطاينة أنه و نتيجة لزيارة وفد حكومي الى المانيا منذ قرابة 8 اشهر، تم التعرف على الخبرات التي تنقص سوق العمل الالماني، حيث يعاني السوق الالماني من نقص بالشباب العامل وفي تخصصات عدة منها التمريض والطب والهندسة بانواعها الى جانب خبرات مهنية وحرفية وسائقين، حيث تم اطلاع الجانب الالماني على وضع سوق العمل الاردني والبطالة التي يعانيها الشباب وعن انواع تخصصاتهم، فتم اتفاق مبدئي على خلق نوع من تبادل المنافع بين الطرفين بما يحقق مصلحة سوقي العمل، وعلى هذا الاساس لا زال التواصل مع وكالة التشغيل الالمانية والتي تشرف على التشغيل بسوق العمل الالماني والمتوقع زيارتها للملكة خلال الشهرين القادمين، وتم الاتفاق حسب البطاينة مع كل من نقابات المهندسين والممرضين والاطباء والصيادلة الاردنية على تأهيل دفعة اولى للعمل في المانيا وتم الاتفاق على اكساب شبابنا الـ 5000 كدفعة اولى اللغة الالمانية حيث انها متطلب اساسي للعمل في المانيا، واضاف وزير العمل انه تم البدء بتدريس اللغة الالمانية الاسبوع الماضي ل 1300 مهندس وباقي الاعداد من تخصصات مختلفة سوف تلحق بهذه الدفعة خلال الاسابيع القادمة حيث سيستغرق تدريس اللغة الالمانية قرابة ال 9 اشهر ، واعرب الوزير عن تفاؤله بتسويق خبراتنا الى المانيا واوروبا بشكل عام بتخصصات تعتبر راكدة ومشبعة لدينا واضاف اننا لا نستهدف هجرة عقول وانما اكتساب شبابنا لمهارات في اسواق عمل عالمية وتخفيف حدة البطالة بين الشباب لدينا.

واضاف الوزير ان الخطوات القادمة سوف تشمل سائقين وعمال وحرفيين ومهنيين.

مقابلات لـ 94 متقدم لفرص عمل في القطاع الخاص الكويتي بعد منتصف الشهر الجاري

وبين البطاينة أن عدد الذين تقدموا لفرص عمل في القطاع الخاص في الكويت نتيجة الإعلان الاخير لوزارة العمل بلغ 466 متقدم.

وأشار البطاينة إلى أن طلبات المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الجانب الكويتي بلغ عددها 146 طلب، حيث تم إرسالها مباشرة إلى الشركتين المتوافر فيهما فرص العمل.

وأضاف أن عدد الذين تم طلبهم للمقابلات وتم اختيارهم من قبل الشركتين في القطاع الخاص بلغ 94 متقدم وستكون مقابلاتهم عبر الإنترنت تطبيق (zoom) خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

ولفت إلى أن فرص العمل التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها سابقا 136 فرصة عمل وجميعها في القطاع الخاص الكويتي وهي في مجالات صناعة الكربون والمعادن والخبرات التي كانت مطلوبة هي في البترول و البتروكيماويات، الكهرباء، الفوسفات، البوتاس، وما شابه ذلك.

وأشار إلى أن اشتراط توافر خبرات في البتروكيماويات، جاء بناء على طلب الشركات المشغلة نظرا لعدم توافر الخبرات في مجالات صناعة الكربون والمعادن.