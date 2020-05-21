البطاينة: بلاغ لتنظيم رواتب آيار وحزيران.. وعلى العامل الشعور مع صاحب العمل

عمان الغد – أعلن وزير العمل نضال البطاينة، أن رئيس الوزراء يعكف حاليا على إعداد بلاغ ينظم رواتب شهري أيار الحالي، وحزيران القادم، متوقعا أن يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

وقال البطاينة في الإيجاز الصحفي، اليوم الخميس، إن ملامح البلاغ ستركز على تخفيض تكلفة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، في نفس الوقت الذي تمنح فيه أمانا وظيفيا للعامل الأردني.

إلى ذلك، قال الوزير أن الأزمة بدأت بعطلة رسمية، ومن ثم تم التفريق بين العامل الذي يعمل والعامل الذي لا يعمل، موضحا أنه من العدالة تقاسم جميع عناصر الانتاج أعباء المرحلة.

وأشار إلى أن “الحكومة تضع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى العامل الشعور مع صاحب العمل في حال إشعاره بأنه يبذل كل ما باستطاعته، وعلى صاحب العمل دفع الأجور بمواعيدها.

وقال أن هناك شركات تم مخالفتها لعدم قيامها بدفع رواتب شهر آذار، ويتم التعامل مع الشكاوى الواردة على المنصة الرسمية، موضحاً أن عدد الشكاوى بلغ 237560 تم حل 90% منها.

ولفت إلى أن منصة العمالة الوافدة سيعاد فتحها يوم الأحد المقبل، على أن يتم الاعلان عن الخطوات المقبلة للعمالة الوافدة سابقة التسجيل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الحكومة تتوجه لاحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، وتسويق العمالة المحلية، وتعديل الاطار الوطني للتأهيل.