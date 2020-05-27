البطاينة: تأجيل أقساط شهري حزيران و تموز لمقترضي صندوق التنمية والتشغيل

عمان-الغد – قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة، إن مجلس الوزراء أيد، الأربعاء، قرار مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل بتأجيل جميع الأقساط المترتبة على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل، ولجميع البرامج الإقراضية التي تستحق من تاريخ 1/6/2020 لغاية تاريخ 31/7/2020، وذلك إلى نهاية فترة سداد أي قرض.

وأضاف في بيان، أن هذا التأجيل سيتم “من دون أن تترتب على المقترضين أي فائدة أو مرابحة جراء هذا التأجيل، إلا إذا رغب المقترض بعدم التأجيل”.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس إدارة الصندوق بتمديد المدة المقررة لتوقيع ملاحق اتفاق فصل الذمم للقروض الجماعية، وتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين و/أو كفلائهم لبرنامج تمويل القروض الفردية؛ لتكون حتى تاريخ 31/7/2020 بدلاً من المدة الواردة في قرار مجلس الوزراء السابق التي انتهت بتاريخ 30/4/2020، وفق البيان.

وأشار البطاينة إلى أن “هذا القرار يأتي لمنح المقترضين فرصة لتوقيع اتفاقات فصل الذمم والجدولة؛ تعويضا لهم عن فترة الحظر التي أثرت على قدرة المقترضين على الحركة، وزيارة فروع الصندوق”.

يأتي كل ذلك تنفيذاً للأوامر الملكية السامية بتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين في ظل جائحة كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بمتابعة كل ما من شأنه مراعاة وضع المواطن في مثل هذه الظروف الاستثنائية، بحسب البطاينة.