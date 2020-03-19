البطاينة: تأجيل القسطين القادمين لمقترضي التنمية والتشغيل

عمان- الغد– صرح وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة بتأجيل القسطين القادمين لمقترضي صندوق التنمية والتشغيل دون ان تترتب عليهم اي فائدة او مرابحة جراء هذا التأجيل الا اذا رغب المقترض بعدم التأجيل.

واكد البطاينة بان القرار جاء تنفيذاً للأوامر الملكية السامية بتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بمتابعة كل ما من شأنه التخفيف على المواطن في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي نشهدها.

تأجيل كل قسط من الأقساط على جميع مقترضي صندوق التنمية والتشغيل ولجميع البرامج الاقراضيه( لمدة شهرين ) والتي تستحق من تاريخ 1/4/2020 ولغاية تاريخ 31/5/2020 إلى الشهر الذي يلي أخر شهر يستحق فيه اخر قسط دون أن تترتب عليهم أي فائدة أو مرابحة جراء هذا التأجيل الا اذا رغب المقترض بعدم التاجيل.

كما تقرر تأجيل أقساط قرض الاسكان لموظقي صندوق التنمية والتشغيل الذين حصلوا على قروض اسكان بموجب التشريعات التي كانت تمنحهم ذلك( لمدة شهرين ) والتي تستحق من تاريخ 1/4/2020 ولغاية تاريخ 31/5/2020 إلى الشهر الذي يلي أخر شهر يستحق فيه اخر قسط دون أن تترتب عليهم أي فائدة أو مرابحة جراء هذا التأجيل الا اذا رغب المقترض بعدم التاجيل

كما تم التنسيب الى مجلس الوزراء بتمديد فترة توقيع ملحق الاتفاقيات مع المقترضين و/أو كفلائهم لبرنامج تمويل القروض الجماعية واعادة جدولة القروض الفردية حتى تاريخ

31/5/2020 بدلا من تاريخ 30/4/2020 والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء.