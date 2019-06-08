البطاينة: تأجيل انطلاق الدفعة الثانية لـ”خدمة وطن” للشهر المقبل

عمان – قال وزير العمل نضال البطاينة أنه تقرر تأجيل الدفعة الثانية برنامج “خدمة وطن” لتصبح في الحادي والعشرين من الشهر المقبل، بدلاً من منتصف الشهر الحالي.

وعزا مراد في بيان أمس أسباب التأجيل لتوجيه اللجنة التنفيذية للبرنامج للتركيز على تشغيل الخريجين، وصقل المهارات وزيادة كفايات المنتسبين من خلال وضع إجراءات تحسينية على البرنامج ومراجعته بشكل شامل وتقييمه بشكل علمي، وتوجيهه نحو رفع مهارات المتدربين مهنياً، تبعاً لاحتياجات سوق العمل الحقيقية، والتوسع في البرامج التدريبية بقطاعات ومهن جديدة.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تطوير قدرات الطلاب في عدد من المهارات، وزيادة العائد التدريبي لهم؛ لضمان حصول المتدربين على فرص عمل تدريجيا.

وأضاف أن اقتصاد الدول العظمى والصناعية، تعتمد بنسبة كبيرة على التدريب المهني، وتأهيل جيل من الشباب قادر على دخول سوق العمل وزيادة الإنتاجية، لافتاً إلى أن المسار المهني بالنسبة للشباب لا يقل أهمية عن المسار الأكاديمي، استناداً إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المواد البشرية وتوصياتها بالتوجه للتعليم المهني والتقني تماشياً مع اقتصادات الدول المتقدمة.

وقال: إن برنامج “خدمة وطن” يهدف لتلبية احتياجات سوق العمل لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأية مهارة أو خبرة مهنية، وأن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين بغية تأهيلهم وتدريبهم لولوج سوق العمل.

وأكد أنه تقرر رفع نسبة مشاركة الإناث في البرنامج ليصبح العدد ألف مستفيدة بدلاً من 500 لكل دفعة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتفعيل مشاركتها التنموية الشاملة والمستدامة ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية لها.

وأضاف أنه نتيجة للإقبال على البرنامج ورغبة الشباب في الانخراط به والاستفادة من مزاياه، فقد تقرر توسيع الفئة العمرية لتصبح من 18 إلى 35 عاما بدلا من 18 إلى 28 عاماً.

ودعا وزير العمل، الشباب الباحثين أو المتعطلين عن عمل، أو المسجلين بديوان الخدمة المدنية، الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، وأن باب التسجيل للالتحاق بالبرنامج ما زال مفتوحاً، وبالإمكان التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي http://www.khedmetwatan.gov.jo.-(بترا)