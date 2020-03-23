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البطاينة: توفير “الدخان” الخميس المقبل

منذ 53 دقيقة
وزير العمل نضال البطاينة
وزير العمل نضال البطاينة

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رانيا الصرايرة

عمان- قال وزير العمل نضال البطاينة انه ابتداء من يوم غدا الثلاثاء، ستبدأ مركبات وشاحنات نقل المياه التابعة للامانة والبلديات، بتوزيع المياه والخبز في كافة ارجاء المملكة، منبها لضرورة عدم التجمهر حول هذه المركبات وبحال حدث ذلك فيعتبر كسرا لحظر التجول يعاقب من يقوم به.

وأضاف البطاينة أنه سيتم توفر الدخان في السيارات المتنقلة التابعة للبلديات وأمانة عمان، يوم الخميس.
وبين البطاينة في لقاء على قناة المملكة هذا المساء، انه سيتم توزيع الخبز على شكل ربطات تزل كل منها ثلاثة كيلو غرام وتباع ب 96.5 قرش.
وتابع البطاينة “سنوصل المياه والخبز للبيوت والشقق” وفيما يخص الادوية لفت الى انه سيتم الإعلان عن الصيدليات التي يمكن ان يتم الطلب منها.

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