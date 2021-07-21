البطاينة: حملات لضبط أي محاولات عبث بالمحابس والتلاعب بأدوار المياه في الكرك

هشال العضايلهة

الكرك – اكد امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة خلال جولة في محافظة الكرك اليوم الأربعاء انه لاتهاون بالالتزام بادوار المياه وتامين المواطنين باحتياجاتهم مؤكدا انه سيتم متابعة معالجة كافة الاختلالات في جميع المناطق بعدالة.

وشدد على ضرورة ايجاد حلول فورية جذرية لتحسين عمليات التزويد المائي في كافة مناطقَ المحافظة من خلال عدد من الاجراءات الادارية الحازمة والسريعة والجولات الرقابية والتفتيشية وتنفيذ حملات لضبط اي محاولات للعبث بالمحابس والتلاعب بالادوار مما سيضمن تحسين انظمة التزويد المائي في جميع المناطق وضمان وصول المياه للمواطنين بكفاءة وعدالة .

وزاد البطاينة ان الوزارة / سلطة المياه ستراقب عن كثب من خلال الجولات الميدانية واللقاء بممثلي المناطق عمليات التوزيع وايجاد الحلول الفاعلة والتسهيل على المواطنين وكذلك الاسراع بتاهيل عدد من الابار والمصادر والتي ستنعكس على تعزيز تزويد المواطنين بالمياه مثمنا تعاون واستجابة الاهالي في معالجة جميع الاختلالات ان وجدت واسناد سلطة المياه قي ضبط اية اعتداءات ومعالجتها جذريا و توفير كافة الامكانيات الفنية واسناد الادارة بها لمعالجة اي اختلالات موجودة داعيا الاخوة المواطنين الى التعاون مع كوادر واجهزة سلطة المياه والابلاغ عن اية ملاحظات عبر مركز الشكاوي (١١٧١١٦)لمتابعة ايجاد الحلول لها فورا .

واستمع خلال جولته على آبار اللجون ومحطة مياه الغوير ومصادر المياه في المزار والقصر الى ملاحظات المواطنين واوعز بضرورة الاستجابة السريعة لمطالب وملاحظات المواطنين مبينا ان تجهيز المصادر الجديدة سيعزز من التزويد مؤكدا استعداد سلطة المياه للتعاون الدائم بما يخدم كافة المواطنين وايجاد الحلول اللازمة .