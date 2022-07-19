البطاينة: دوار دوقرا مؤقت وتم بناؤه بصورة مستعجلة لتفادي الحوادث

أكد رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، أن إنشاء دوار على تقاطع حرج بمنطقة دوقرا بقطر متر ونصف المتر، أمر مؤقت وتمهيد لإنشاء دوار بقطر أكبر وبمواصفات إنشائية مناسبة في وقت لاحق.

وقال البطاينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ،إن الدوار الضيق أنشأه المجلس المحلي لبلدة دوقرا أمس بصورة مستعجلة تفاديا لوقوع حوادث سير خطرة في المنطقة ذات الانحدار والميلان الشديد، لافتا إلى أن هذه النقطة الحرجة من الشارع شهدت حوادث سير متكررة في المراحل السابقة.

وأضاف البطاينة، أن البلدية بصدد توسعة الدوار ليصبح بقطر أربعة أمتار، وإنارته وتأثيثه بإشارات إرشادية مناسبة، لافتا إلى أن توسعة الدوار بشكل نموذجي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

واكد البطاينة أن المجلس البلدي، لم يتخذ أي قرار بتسمية الدوار، وإنما أطلق عليه البعض اسم “دوار الشهداء” مجازا واجتهادا، موضحا أنه لا يجوز تسمية دوار أو شارع بدون قرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجان التسمية والترقيم المتخصصة، وتسميته ستكون في مرحلة لاحقة بعد استكمال إنشائه وفق المواصفات اللازمة.