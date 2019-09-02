البطاينة: سنفتح قانون العمل للتعديل – فيديو

رانيا الصرايرة

عمان– فيما يلاقي أداء وزير العمل نضال البطاينة نوعا من القبول والتوافق في أغلب الأوساط الحكومية والمدنية والنقابية، وهو أمر يندر حدوثه لوزير يحمل حقيبة خدماتية ثقيلة جدا، وعادة ما يكون هدفا سهلا لسهام المنتقدين لأداء وزارته، لكن البطاينة، حتى الآن يلعب بحرفية على أوتار التوافقات والتفاهمات.

طريق الوزير البطاينة، من المتوقع أن يغدو صعبا أكثر فأكثر في ظل تصاعد ارقام البطالة عاما بعد عام، والتي عادة ما ينظر اليها المجتمع بأنها مسؤولية وزارة العمل، بموازاة تحديات اخرى تحيط بسوق العمل مثل اتساع شريحة العاملين في القطاع غير المنظم، ودخول اعداد كبيرة من العمال المهاجرين واللاجئين الى سوق العمل المحلي، فضلا عن عجز الاقتصاد الاردني عن توفير فرص عمل للقادمين الجدد للسوق.

الوزير الذي لا يهدأ، بدا في مقابلة أجرتها معه “الغد” مرتاحا وواثقا من قدرته على ادارة ملف حقيبة العمل بكل ما فيها من تحديات، ليعلن انه في الوقت الذي يشعر بالرضا من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المنظورة حاليا تحت القبة، الا انه يؤكد اهمية إعادة فتح قانون العمل، الذي سبق وأن أقره البرلمان قبل أشهر، مبينا انه لم يكن كافيا فتح 39 مادة من مواد قانون العمل للتعديل ويرى انه “يجب فتح كل مواد القانون للنقاش والخروج بقانون عصري يتوافق مع التحديات الجديدة التي يواجهها سوق العمل”.

وفيما يخص ملف العمال المهاجرين، أعلن البطاينة ان مجلس الوزراء وافق على فتح فترة لتصويب الأوضاع للعمال الوافدين غير المجددين لتصاريحهم، لكنه يفضل عدم البدء بتنفيذه إلا بعد صدور النسخة المحدثة من نظام رسوم تصاريح العمال غير الاردنيين، الذي سبق وأن أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعا صدوره خلال أيام.

البطاينة، الذي يعتقد ان صاحب العمل الذي يشغّل عاملا وافدا بتصريح عمل “غير مجدد” هو “رأس الفتنة ومرتكب لجريمة اقتصادية”، ملمحا إلى أن أبرز ملامح النسخة الجديدة من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين سـ “يشدد المخالفة المالية على صاحب العمل الذي يشغل عاملا وافدا تصريح عمله منته”. وتاليا نص المقابلة: